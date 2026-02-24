SUEK: Urheilurikkomuksia ennätysmäärä – Eniten lisääntyivät ilmoitukset eettisistä rikkomuksista ja kilpailumanipulaatiosta

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) vastaanottamien ilmoitusten kokonaismäärä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Erityisesti kilpailumanipulaatioon ja eettisiin rikkomuksiin liittyvät ilmoitukset lisääntyivät. Demokraatti Demokraatti

Yhteensä SUEK vastaanotti tiedotteen mukaan viime vuonna 460 ilmoitusta. Edellisvuosina määrä on ollut noin 350, joten raportoitujen ilmoitusten määrä kasvoi merkittävästi.

SUEKille raportoidaan doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksista sekä muista eettisistä käyttäytymisrikkomuksista. Ilmoituksia urheilurikkomuksista saadaan puhelimitse, sähköpostitse tai ILMO-palvelun kautta.

EETTISIIN rikkomuksiin liittyvät ilmoitukset nousivat vuonna 2025 korkeimmalle tasolle SUEKin kymmenvuotisessa historiassa: ilmoituksia tehtiin 260. Suurin osa ilmoituksista (124) ohjattiin lajiliiton käsittelyyn ilmoittajan suostumuksella, lisäksi 121 ilmoittajaa ohjeistettiin.

Ilmoituksista 22 ei johtanut toimenpiteisiin puutteellisten ilmoitustietojen vuoksi. Lisäksi SUEK teki kymmenen viranomaisilmoitusta.

– Otimme tutkintaan kuusi tapausta, jotka täyttivät vakavien eettisten rikkomusten tunnusmerkistön. Arviomme mukaan eettisiä rikkomuksia esiintyy suunnilleen yhtä paljon kuin aiemminkin, mutta ne tunnistetaan nyt paremmin ja niistä ilmoitetaan aiempaa rohkeammin matalalla kynnyksellä.

– Haasteena ovat nimettömät ilmoitukset, sillä kurinpitoprosessi voi edetä vain, kun osapuolet ovat tiedossa. Näissä tapauksissa etenemisestä päätetään aina erikseen tapauskohtaisen harkinnan perusteella, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo tiedotteessa.

KILPAILUMANIPULAATIOON liittyvien ilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti ja nousi vuonna 2025 selvästi aiempaa korkeammaksi. Kirjattuja ilmoituksia ja tiedustelutietoja yhteensä oli 106, kun edellisvuonna niitä tuli 71.

Kasvu näkyi erityisesti vedonlyöntiin liittyvien epäilyjen lisääntymisenä.

– Ilmoituksiin sisältyy myös eri tahoilta, kuten vedonlyöntiä valvovilta organisaatioilta, saatuja tietoja. On tärkeää, että sekä urheilijat että heidän tukihenkilönsä tuntevat heitä koskevat säännöt kilpailumanipulaation ja vedonlyönnin osalta, Ikonen sanoo.

Tiedotteen mukaan kilpailumanipulaation kurinpitokäytäntöjä kehitetään myös valtakunnallisesti. Olympiakomitean johdolla on suunnitteilla yhteinen kurinpitoelin, jonka myötä eri lajien säännöstöt yhtenevät ja rikkomukset käsiteltäisiin yhdenmukaisesti samojen sääntöjen mukaan.

DOPINGRIKKOMUKSIA koskevissa ilmoituksissa vuosittainen vaihtelu on ollut maltillista. Vuonna 2025 raportoitiin 77 epäilyä, kun edellisvuonna ilmoituksia vastaanotettiin 69.

Katsomoturvallisuuteen liittyviä ilmoituksia tehtiin 17, vuonna 2024 niitä oli yhdeksän.