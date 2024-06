Suhonen SDP:n vaihtoehdoista: “On mahdollista uudistaa ilman, että ajaa työmarkkinat kaaokseen”

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) nostaa tiedotteessaan esiin SDP:n julkaisemia rakenne-, työllisyys- ja kasvutoimia. Demokraatti Demokraatti

Suhonen toteaa, että SDP haluaa parantaa työmarkkinoiden dynamiikkaa. Kun työvoima liikkuu vähemmän tuottavista työpaikoista enemmän tuottaviin, tämä tukee positiivista rakennemuutosta ja tuottavuuskasvua Suomessa, Suhonen sanoo tiedotteessaan.

– Aiomme uudistaa muutosturvaa niin, että irtisanotut voivat kouluttautua ja hakea töitä palkallisesti jo irtisanomisajan puitteissa. Tämä parantaa merkittävästi irtisanottujen työllistymismahdollisuuksia sekä vahvistaa työmarkkina-arvoa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen sanoo.

– Lisäksi ehdotamme työntekijöiden siirtymisen helpottamista työstä toiseen. Tämä tehdään sallimalla työsuhteen päättämisen työntekijän aloitteesta myös määräaikaisissa työsuhteissa, hän jatkaa tiedotteessaan.

SDP ehdottaa myös, että työstä toiseen siirtymiseen valmistauduttaisiin jo ennalta toteuttamalla urakatsauksia työuran keskivaiheilla. Näissä katsauksissa analysoidaan osaamista ja tehdään suunnitelma mahdollisten muutosten varalta osaamisen ja työkyvyn näkökulmasta. Katsaukset olisivat sidottuja työpaikan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

– Lisäksi aikuiskoulutuksen kehittäminen on ensisijaista. Tavoitteenamme on tarjota jatkuvasti mahdollisuuksia työntekijöiden kehittymiseen ja sopeutumiseen työmarkkinoiden muutoksiin, ilman hallituksen lakkaustoimia. Myös työvoiman liikkuvuutta on edistettävä tietoliikenneyhteyksiä kehittämällä junaratojen ja pääväylien varrella, Suhonen sanoo.

“Luodaan uudistettu aikuiskoulutustuki koulutustason nostamiseen ja työvoimapula-alojen työvoimatarpeeseen vastaamiseksi”, SDP:n kasvupaperissa lukee.

– SDP:n vaihtoehto osoittaa, että työelämää on mahdollista uudistaa ilman, että ajaa työmarkkinat kaaokseen ja sen myötä torpedoi niin kansantaloutta kuin palkansaajien luottamusta. Tämä lienee uutinen Orpo-Purran hallitukselle, Suhonen päättää tiedotteensa.