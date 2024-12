”Suhteellisuudentaju on pahasti hukassa” – Purra haukkui opposition viestintää ylilyönneistä

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) nosti valtion ensi vuoden talousarviota luodanneessa puheenvuorossaan esille odotukset talouskasvusta, kurinalaiset sopeutukset ja elvyttävän investointiohjelman. Demokraatti Demokraatti

Purra totesi kuluneen vuoden olleen Suomen taloudessa haasteellinen.

– Vasta loppuvuodesta olemme nähneet varsinaisen käänteen, ja nyt näyttää siltä, että taloudellinen taantuma on vihdoin takanamme. Ensi vuodelle reaalinen talouskasvu asettunee yhden ja kahden prosentin välille. Julkinen taloutemme tarvitsee todella talouskasvua, Purra sanoi.

Haasteiksi hän nosti ikääntymisen, soten, valtion lainojen korot ja kasvavat puolustusmenot.

– Hallituksen linjaamat 7 miljardin suorat sopeutustoimet vakauttavat julkisen talouden kestämättömän kehityksen, jonka perimme ja saimme syliimme kesällä 2023, Purra lupasi.

PURRAN mukaan hallituksen talouspolitiikka lähtee siitä, että vaikeina aikoina hallitus toteuttaa käytännön ja teorian hyviksi havaitsemia toimintalinjoja.

– Suhdannetilanne on ollut synkkä, kyllä. Siksi hallitus tekee investointeja muun muassa väyliin. Investointiohjelman toteutus ajoittuu suhdanteeseen aivan oikein, finanssipolitiikka on elvyttävää. Käyttötalouden menoleikkauksia sen sijaan emme voi lykätä. Luottoluokituksen turvaamiseksi on edettävä käyttömenojen sopeuttamisessa viiveettä.

– Oppositio ei meitä tästä kiitä, mutta tulevat sukupolvet, lapset ja lapsenlapsemme kiittävät.

HALLITUKSEN työllisyystoimien Purra sanoi alustavien arvioiden mukaan vahvistavan julkista taloutta yli kahdella miljardilla eurolla. Summa on jopa 200 miljoonaa suurempi kuin hallitusohjelmassa arvioitiin.

– Suhdanne vaikuttaa tietenkin vaikuttaa toimenpiteiden täyden vaikutuksen aikatauluun. On kuitenkin todennäköistä, että työllisyys heikentyisi nyt havaittua enemmän ilman hallituksen päättämiä toimenpiteitä.

Purra muistutti, että kärjistäminen ja liioittelu kuuluvat politiikkaan, toisin kuin väkivalta.

– Keskustelu saa olla värikästä, mutta henkilöön käyminen on ala-arvoista. Toivoisin myös määrättyä suhteellisuudentajua poliittisessa viestinnässä.

– Otan vain yhtenä esimerkkinä kulttuurin ja taiteen rahoituksen. Eduskunta osoittaa kulttuurin ja taiteen rahoitukseen yli 500 miljoonaa euroa. Tähän päälle tulee vielä rahoitus muista kanavista. Siitä huolimatta oppositiossa ja kansalaisyhteiskunnassa on syntynyt narratiivi murskaavista, alan tuhoavista leikkauksista, vaikka sopeutusta tehdään vain 4 prosentin edestä.

– Suhteellisuudentaju on pahasti hukassa monilta, monen muunkin säästön kohdalla.