Suna Kymäläinen: Miksi Yangoa ole vieläkään kielletty Suomessa?

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen kysyyhallitukselta, miksi venäläistaustaisen taksipalvelu Yangon toimintaa ei ole vieläkään kielletty Suomessa ilmeisistä tietosuojariskeistä ja vihamielisen vaikuttamisen mahdollisuuksista huolimatta.

– Taksipalvelu Yango on venäläisen Yandex-yhtiön omistuksessa. Venäjällä on voimassa taksilaki, jonka perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB saa pääsyn Yangon tietojärjestelmiin. FSB:llä on lain perusteella erittäin laaja pääsy myös suomalaisten asiakkaiden henkilötietoihin, kuten nimeen, yhteystietoihin sekä maksukortin tietoihin.

– Väärissä käsissä olevia henkilötietoja voitaisiin potentiaalisesti hyödyntää painostamisen tai vihamielisen vaikuttamisen tarkoituksissa, Kymäläinen sanoo tiedotteessaan.

Kymäläinen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Yangon kieltämisestä Suomessa.

Kymäläinen kysyy hallituksen tilannearviota Yangon aiheuttamasta riskistä suomalaisten henkilötietojen päätymisestä Venäjän tiedustelupalvelun käsiin ja sen mahdollisista vaikutuksista suhteessa vihamielisen vaikuttamisen uhkaan ja sitä kautta kansalliseen turvallisuuteen.

Kymäläinen on aiemmin varoitellut myös venäläisten kiinteistökauppojen aiheuttamasta uhkasta kansalliselle turvallisuudelle.