Suomalainen sotilasasiantuntija: “Maaoperaation hinta Libanonissa on varmaan aika kova”

Yhdysvaltojen ja Ranskan esitys 21 päivän tulitauosta on kaikunut kuuroille korville Israelissa, joka valmistautuu täyttä höyryä maahyökkäykseen.

- Se on kutsumassa reserviläisiä palvelukseen ja on moukaroinut Libanonin maaperää – valmistellut taistelutilaa siihen, että maahyökkäys on mahdollista aloittaa. Kynnys siihen on kuitenkin korkea, arvioi STT:lle Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen osastopäällikkö, everstiluutnantti Juha Mäkelä.

Nimettömänä esiintynyt israelilainen turvallisuuslähde kommentoi perjantaina toimittajille, että mahdollinen maahyökkäys Libanoniin pyrittäisiin pitämään “mahdollisimman lyhyenä”.

Mäkelän mukaan Israelin tavoitteena näyttää olevan puskurivyöhykkeen luominen Etelä-Libanoniin Israelin vastaiselle rajalle, jotta Hizbollahin lyhyen kantaman rakettitulen alta evakkoon lähteneet Pohjois-Israelin asukkaat voisivat palata asuinsijoilleen.

- Etelä-Libanonin alueiden kontrollia ei kykene saavuttamaan muulla kuin maaoperaatiolla, Mäkelä sanoo.

Loppuviikosta Israel jatkoi iskujaan Hizbollahin kohteisiin. Hizbollah puolestaan kohdisti iskuja Pohjois-Israelin kaupunkeihin, kertoi israelilaislehti Haaretz perjantaina.

JOS ISRAEL ryhtyisi maahyökkäykseen Etelä-Libanonissa, se joutuisi arvatenkin maksamaan korkean hinnan puskurivyöhykkeen luomisesta. Israelille pitkän kantaman ilmasodan käynti on ollut Mäkelän mukaan verrattain kustannustehokasta, sillä Hizbollahilla ei ole asejärjestelmiä, joilla se voisi torjua esimerkiksi hävittäjiä.

- Maaoperaation hinta on varmaan aika kova, sillä silloin puntit ovat paljon enemmän tasan. — Maahyökkäyksessä on se haaste, ettei voida enää hyödyntää teknologian tuomaa ylivoimaa, vaan silloin ollaan hyvin lyhyillä etäisyyksillä ja on erittäin todennäköistä, että sotilaiden tappiot nousevat.

Koska Hizbollahilla on käytössään myös asejärjestelmiä, jotka kantavat koko Israelin maaperälle, Israelin puskurivyöhykkeestä saama hyöty olisi Mäkelän mukaan kyseenalainen – vaikka sillä estettäisiinkin lyhyen kantaman rakettien ampuminen. Samaan aikaan riskit olisivat suuret.

- Se on juuri sitä puolustustaistelua, johon Hizbollah on valmistautunut.

HIZBOLLAHIA ovat viime viikkoina heikentäneet viestintälaitteiden räjähdykset, joissa tiettävästi haavoittui tuhansia järjestön jäseniä, sekä johtoporrasta surmanneet Israelin ilmaiskut. Tavallisia taistelijoita Hizbollahilla on silti heittää Israelin tielle.

- Israelilla on tietysti miesmääräisesti ja teknologisesti selvä ylivoima, mutta kun Hizbollah tuntee alueen, niin pienilläkin kolmen hengen sinkopartioilla saadaan paljon vahinkoa aikaan ja kyetään hidastamaan etenemistä, Mäkelä sanoo.

Jos Israel käynnistää laajan maahyökkäyksen, myös suomalaisilla sotilailla olisi oma pieni roolinsa näytelmässä. Etelä-Libanonissa on YK:n pitkäaikainen Unifil-rauhanturvaoperaatio, johon osallistuu noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa.

- Jos maaoperaatio alkaisi, Israelin joukot käytännössä tunkeutuisivat sen demilitarisoidun alueen eli Unifilin vastuualueen lävitse. Se olisi sitten tietysti äärimmäisen vaikea tilanne kaikille, Mäkelä arvioi.

