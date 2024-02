Suomalaisasiantuntija: Tämän virheen takia Ukraina on menettänyt yli puolet Leopard-tankeistaan

Länsimaiden Ukrainalle lahjoittamat Leopard-tankit ovat kokeneet sodassa kovia tappioita. Ukrainalaiset eivät ole osanneet käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla, suomalaisasiantuntija arvioi. Ahti Kaario

Läntistä aseteknologian kärkeä edustavia saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja kerättiin viime vuoden alkupuolella Ukrainan avuksi suurella tohinalla. Niillä piti auttaa voittamaan sota. Suomikin lahjoitti Ukrainalle kolme Leopard-raivausvaunuja.

Kaikkiaan Ukraina sai vuonna 2023 parikymmentä Leopard 2A6 -mallia sekä kymmenen niihin verrattavaa Leopard 2A5:n ruotsalaisversiota.

Nyt näistä on yli puolet pois rivistä.

Mitä oikein tapahtui – eikö länsiteknologia pärjääkään Ukrainan kaltaisessa vanhanaikaisessa kulutussodassa?

Suomalaisasiantuntijan mukaan kyse ei ole kaluston laadusta.

– Siksi Ukrainan piti saada Leopardeja, kun ne ovat niin hyviä. Että ne ratkaisevat. Mutta mikään yksittäinen asejärjestelmä ei ratkaise, jos sitä ei osaa käyttää, sanoo everstiluutnantti Mika Mäenpää. Lisää aiheesta Ukrainan sodan loppumispäivää ei voi etukäteen tietää – sekin täytyy vain hyväksyä

Hän esitelmöi viime viikonloppuna Parolassa Panssarikillan seminaarissa Ukrainan panssarisodan havainnoista. Mäenpää aloittaa huhtikuussa Panssarikoulun johtajana.

LÄNSITANKIT olivat kärjessä, kun Ukraina lähti suureen vastahyökkäykseensä viime kesänä. Läpimurtoa venäläisten puolustuksesta ei kuitenkaan saatu, ja hyökkäys epäonnistui.

Hinta oli kova. 2A6-mallisista Leopardeista on julkisten tietojen mukaan tuhoutunut, vaurioitunut tai hylätty taistelukentälle ainakin 18 vaunua.

Leopard 2:n vanhempaa mallia, 2A4-vaunua oli Ukrainaan luvattu eri maista yhteensä 42, mutta perille on ilmeisesti saatu vasta vain kolmisenkymmentä. Niistä on tuhoutunut, vaurioitunut tai hylätty ainakin viisitoista.

Edellä mainitut luvut perustuvat hollantilaiseen Oryx-sivustoon, joka kerää kuvalla tai videolla vahvistettuja tietoja Ukrainan ja Venäjän kalustotappioista.

Niitä pidetään minimilukuina, eivätkä ne välttämättä ole aivan ajan tasalla.

Ainakin osa taisteluissa vaurioituneista länsivaunuista palaa aikanaan käyttöön, mutta korjauksia on hidastanut varaosapula.

MÄENPÄÄN mukaan suurin syy Ukrainan vastahyökkäyksen epäonnistumiseen oli joukkojen ja johdon riittämätön osaaminen.

Kokeneet ukrainalaiset panssarijoukot olivat kuluneet pitkälti loppuun jo vuoden 2022 taisteluissa, ja uusien prikaatien kouluttaminen aloitettiin nollasta. Saksassa ja Puolassa ukrainalaissotilaille annettu Leopard-koulutus kesti vain kolmesta neljään kuukautta.

– Suomessa panssarivaunumiehistön koulutus vie 11 ja puoli kuukautta. Sen me tiedämme, kertoo Mäenpää.

Pikakoulutetut joukot eivät pystyneet läpäisemään venäläisten rakentamaa kuusilinjaista, syvää puolustusvyöhykettä. Sellaisen puhkaisu olisi Mäenpään mukaan vaikeaa mille tahansa armeijalle.

Ukrainan läpimurtoyritykset tyssäsivät myös neuvostoajoilta periytyvään asevoimien jäykkään johtamiseen.

– Eikä niitä länsimaisia huippuvaunujakaan loppujen lopuksi kovin paljoa saatu. Leopardit piti jakaa yhdeksän prikaatin kesken, Mäenpää laskee.

UUSIA Leopard 2 -vaunuja ei Ukrainalle ole enää luvassa. Muita tankkeja kylläkin tulee tänä keväänä.

Muun muassa Kuwait lähettää mediatietojen mukaan yli sata M-84 -taistelupanssarivaunuaan Kroatiaan kunnostettavaksi ja luovutettavaksi Ukrainalle. Kyseinen vaunu on vanhan neuvostoliittolaisen T-72:n jugoslaaviversio.

Vanhempia Leopard 1 -vaunuja on tulossa toista sataa, nyt jo Ukrainassa olevien lisäksi. Ykkösmalli on kuitenkin jo kylmän sodan aikainen vaunu, jonka huono puoli on ohuehko panssarointi.

Yhdysvallat on luvannut maalle noin 30 Abrams-panssarivaunua, joita on jo nähty rintamallakin. Abramseilla ja Leopard 1-malleilla on varustettu yksi uusi prikaati.

Ukraina ei kesän jälkeen ole yrittänyt hyökkäysoperaatioita, vaan keskittyy puolustuksensa rakentamiseen.

Nyt Venäjän on raportoitu keräävän vahvaa panssarikeskittymää mahdollista hyökkäystään varten Harkovan suunnalla.

LEOPARDEIHIN ovat Ukrainassa purreet samat aseet ja torjuntamenetelmät kuin muihinkin länsi- ja itävaunuihin.

Monet vaunut ovat ajaneet miinoituksiin, jonka jälkeen Venäjä on tuhonnut niitä esimerkiksi panssarintorjuntaohjuksilla tai itsemurhalennokeilla.

Viime kesäisen vastahyökkäyksen torjunnassa Venäjä käytti myös Kamov Ka-52 -taisteluhelikoptereitaan. Mäenpään mukaan ainakin yhden Ukrainan panssarikiilan kärjessä kulkeneet raivauspanssarit pysäytettiin juuri näillä.

Valtaosa Ukrainan tappioista on tietenkin kertynyt itäkalustolle, jollaista on sen vaunujen enemmistö. Mutta myös muita länsivaunuja kuin Leopardeja on hajonnut taisteluissa.

Ukraina on saanut toistasataa amerikkalaista M2 Bradley- rynnäkköpanssaria, ja 66 niistä on menetetty tai vaurioitunut.

Parempi suhdeluku on ruotsalaisilla CV9040 -rynnäkkövaunuilla, joita maalle on annettu viitisenkymmentä. Oryxin mukaan näistä vain viisi on vaurioitunut eikä yhtään tuhoutunut.

LÄNSIMAISET rynnäkköpanssarit ovat saaneet ukrainalaisilta kiitosta kestävyydestä ja miehistön suojauksesta. Vaikka niihin tulisi tuhoava osuma, sisällä olevat sotilaat jäävät yleensä henkiin. Venäläisvalmisteisissa vaunuissa näin ei yleensä käy.

Samasta syystä Ukrainassa on kehuttu myös Suomen antamia panssaroituja Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja.

Suomi ei ole kertonut, kuinka paljon Paseja on Ukrainaan viety.

Oryxin mukaan viisi Pasia on tuhoutunut, kaksi vaurioitunut, kaksi hylätty taistelukentälle ja yksi joutunut muuten venäläisten haltuun.