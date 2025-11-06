Politiikka
6.11.2025 12:42 ・ Päivitetty: 6.11.2025 12:42
Suomalaiset epäilevät: uusi uhkapelijärjestelmä lisää alan haittoja
Helsingin yliopiston tekemään kyselytutkimukseen vastanneista alle viidennes pitää Suomeen suunniteltavaa uutta rahapelijärjestelmää hyvänä uudistuksena.
Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä eduskunnassa valmisteilla olevasta uudistuksesta, jossa osa rahapelimarkkinoista avataan kilpailulle ja Veikkauksen nykymonopoli puretaan.
Tulosten perusteella suomalaiset pelkäävät uudistuksen vaikuttavan pääosin kielteisesti, vaikka sen käytännön seurauksista ei ole toistaiseksi muuta kuin arvailuja.
Valtaosa vastaajista uskoo silti, että rahapelihaitat ja -ongelmat tulevat lisääntymään uudessa järjestelmässä.
Erityisen kielteisesti suhtaudutaan säätelyn purkamisen jälkeen alan lisääntyvään markkinointiin. Kielteisimmin suhtaudutaan vaikuttajamarkkinointiin, jonka rajoituksia kannattaa 87 prosenttia vastaajista ja täyskieltoa 71 prosenttia.
VEIKKAUKSEN nykyinen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen Suomessa päättyy vuoden 2026 lopussa.
Lakiesitys uudesta rahapelijärjestelmästä on eduskunnan valiokuntien käsittelyssä.
Kyselyyn vastasi yli 2 200 ihmistä. Sen toteutti Helsingin yliopiston riippuvuuksiin erikoistunut CEACG-tutkimusryhmä.
Kommentit
