Suomalaiset rauhanturvaajat vaihtuvat normaalisti Libanonissa – “Mitään muutosta ei ole suunnitelmissa”

Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välisen sodan eskalaatiosta huolimatta uudet suomalaiset rauhanturvaajat saapuvat Libanoniin suunnitellusti noin kahden kuukauden päästä.

Asiasta kertoo STT:lle suomalaisen kriisinhallintajoukon Libanonin komentaja Jukka Honkanen.

- Normaali suunniteltu rotaatio on tuossa marras-joulukuun vaihteessa, ja näillä näkymin sen mukaan mennään, mitään muutosta meillä ei ole suunnitelmissa. Olemme valmistautuneet siihen, että pääosa tästä joukosta vaihtuu.

YK:n Unifil-rauhanturvaoperaatiossa Libanonissa palvelee noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa osana ranskalaista pataljoonaa. Rauhanturvaajien arjessa sota näkyy partioinnin vähentymisenä.

- Emme enää pysty ihan samalla tavalla toimimaan tuolla operaatioalueella esimerkiksi partioimalla, vaan joudumme aika paljon viettämään aikaa nyt tässä tukikohdassa. Meitä ei lasketa tuonne ulos, mikäli se arvioidaan liian riskialttiiksi, Honkanen sanoo.

SUOMALAISET rauhanturvaajat partioivat edelleen, mutta niiden määrä on hänen mukaansa vähentynyt reippaasti entisestä.

- Jokaiselle päivälle aina valmistellaan partiot edellisenä päivänä, ja sitten seuraavana aamuna odotetaan lupaa, joka tulee Unifilin esikunnasta. He ovat yhteyksissä myös Israelin puolustusvoimiin ja sitä kautta selvittävät, onko jollekin alueelle turvallista mennä. Jos sieltä tulee vihreää valoa, niin totta kai toteutetaan niitä partioita.

Reservipataljoona, johon suomalaiset kuuluvat, partioi aiemmin keskimäärin 4-5 kertaa päivässä, mutta nyt partioita toteutuu ehkä vain yksi tai ei yhtäkään päivässä, Honkanen kertoo. Suomalaiset tekevät puolet partioista.

Toteutuneilla partioilla rauhanturvaajat eivät tilanteesta huolimatta kanna aiempaa raskaampaa varustusta. Mukana on Honkasen mukaan “sama itsepuolustuskalusto” kuin aiemminkin.

ISRAELIN ja Hizbollahin välinen sota on näkynyt tulituksena ja ilmaiskuina kuulo- ja näköetäisyydellä suomalaisista, vaikka aivan lähialueelle iskuja ei olekaan osunut, komentaja kertoo. Israelin maahyökkäyksestä ei ole näkynyt merkkejä suomalaisten valvomalla alueella, mutta hajanaisia tietoja on kantautunut muilta Unifilin valvoman alueen pataljoonilta.

Suomalaissotilaiden suurempaa turhautumista tilanteeseen komentaja ei kerro havainneensa, vaan hän sanoo mielialan olevan hyvä.

- Se on yllättävän korkealla tasolla. Valmistelut joudutaan tekemään ihan normaalisti, odotetaan vain lupaa päästä lähtemään. Normaalia tukikohdan vartiointia tehdään yhdessä ranskalaisten kanssa ihan vuoronmukaisesti, ja meillä on se normaali valmiusosasto, joka on valmis menemään minne tahansa täällä operaatioalueella toisen YK-joukon tueksi.

