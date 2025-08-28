Talous
Suomalaisia odottaa keskiviikkona iso veropotti
Keskiviikkona maksetaan vuoden euromääräisesti suurin veronpalautuspotti, kertoo Verohallinto. Palautuksia maksetaan yhteensä reilun 1,4 miljardin euron verran.
Jäännösveroja eli mätkyjä erääntyy maanantaina maksettavaksi kaikkiaan noin 490 miljoonaa euroa.
Heinä-syyskuussa suomalaiset saavat veronpalautusta keskimäärin 734 euroa. Veronpalautusten määrä vaihtelee maakunnittain. Suurimmat keskimääräiset palautukset saadaan Ahvenanmaalla, jossa ne ovat noin 800 euroa. Pienimmät veronpalautukset jäävät noin 660 euroon Pohjois-Karjalassa.
