Suomalaisilla verovelkaa noin 4,5 miljardia – Yhä isompi osa kasaantuu pienyrittäjille

Kolmannes kaikesta verovelasta oli pienyrittäjillä, joilla velkaa oli 1,3 miljardia euroa. Verohallinto kertoo olevansa tilanteesta huolissaan: sen mukaan pienyrittäjien velkatilanne on heikentynyt tasaisesti jo useamman vuoden ajan.

Verovelasta noin 70 prosenttia on varattomilla tai maksukyvyttömillä asiakkailla, Verohallinto kertoo. Pienyrittäjillä tämä tarkoittaa noin 870:tä miljoonaa euroa.

Viime vuonna maksujärjestelyn piirissä oli noin 75 000 asiakasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Järjestelyn piirissä olevien verojen kokonaismäärä oli noin 970 miljoonaa euroa.

YRITTÄJIEN tilannetta selittää osin heikko taloustilanne, mutta Verohallinnon mukaan valtaosa verovelasta johtuu yrittäjien osaamattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä.

Verohallinnon havaintojen mukaan kaikki aloittavat yrittäjät eivät aina ymmärrä yrittäjyyden perusasioita eivätkä ole varautuneita tilanteisiin, kun rahaa ei joka kuukausi tulekaan.

- Ei ymmärretä esimerkiksi ennakkoveroja tai mitä ilmoituksia pitää antaa. Myös se, että arvonlisävero ei ole yrittäjän omaa rahaa, on useille epäselvää, Verohallinnon asiakkuusjohtaja Sanna Mäki-Karvia kommentoi tiedotteessa.