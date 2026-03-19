Talous
19.3.2026 07:09 ・ Päivitetty: 19.3.2026 07:09
Suomalaisilla verovelkaa noin 4,5 miljardia – Yhä isompi osa kasaantuu pienyrittäjille
Suomalaisten verovelka kasvoi viime vuonna yli 300 miljoonalla edellisvuoteen verrattuna, kertoo Verohallinto. Verovelkaa suomalaisilla oli viime vuoden lopussa yhteensä reilut 4,5 miljardia euroa.
Kolmannes kaikesta verovelasta oli pienyrittäjillä, joilla velkaa oli 1,3 miljardia euroa. Verohallinto kertoo olevansa tilanteesta huolissaan: sen mukaan pienyrittäjien velkatilanne on heikentynyt tasaisesti jo useamman vuoden ajan.
Verovelasta noin 70 prosenttia on varattomilla tai maksukyvyttömillä asiakkailla, Verohallinto kertoo. Pienyrittäjillä tämä tarkoittaa noin 870:tä miljoonaa euroa.
Viime vuonna maksujärjestelyn piirissä oli noin 75 000 asiakasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Järjestelyn piirissä olevien verojen kokonaismäärä oli noin 970 miljoonaa euroa.
YRITTÄJIEN tilannetta selittää osin heikko taloustilanne, mutta Verohallinnon mukaan valtaosa verovelasta johtuu yrittäjien osaamattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä.
Verohallinnon havaintojen mukaan kaikki aloittavat yrittäjät eivät aina ymmärrä yrittäjyyden perusasioita eivätkä ole varautuneita tilanteisiin, kun rahaa ei joka kuukausi tulekaan.
- Ei ymmärretä esimerkiksi ennakkoveroja tai mitä ilmoituksia pitää antaa. Myös se, että arvonlisävero ei ole yrittäjän omaa rahaa, on useille epäselvää, Verohallinnon asiakkuusjohtaja Sanna Mäki-Karvia kommentoi tiedotteessa.
Lisää aiheesta
Verohallinto kehottaa pienyrittäjiä pyytämään apua veroasioissa.
- Tarjoamme apua ja tukea niille, jotka haluavat hoitaa asiansa oikein, ja tarvittaessa ohjaamme avun piiriin esimerkiksi Yrittäjän talousapuun, Mäki-Karvia sanoo.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
30.9.2025 14:10
SDP:n Mäkynen: Orpon hallitus rikkoo konkurssi-, työttömyys- ja velkaennätyksiä
Politiikka
22.9.2025 11:21
SDP:n Heinäluoma: Rakennusalan hylkääminen heijastuu suoraan talouskasvun puutteeseen, konkursseihin ja työttömyyteen
Talous
11.4.2025 05:23
Konkurssihakemuksissa synkin tilanne sitten elokuun 1997