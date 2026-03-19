Talous

19.3.2026 07:09 ・ Päivitetty: 19.3.2026 07:09

Suomalaisilla verovelkaa noin 4,5 miljardia – Yhä isompi osa kasaantuu pienyrittäjille

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Verohallinnon mukaan viime vuonna maksujärjestelyn piirissä oli noin 75  000 asiakasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Suomalaisten verovelka kasvoi viime vuonna yli 300 miljoonalla edellisvuoteen verrattuna, kertoo Verohallinto. Verovelkaa suomalaisilla oli viime vuoden lopussa yhteensä reilut 4,5 miljardia euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kolmannes kaikesta verovelasta oli pienyrittäjillä, joilla velkaa oli 1,3 miljardia euroa. Verohallinto kertoo olevansa tilanteesta huolissaan: sen mukaan pienyrittäjien velkatilanne on heikentynyt tasaisesti jo useamman vuoden ajan.

Verovelasta noin 70 prosenttia on varattomilla tai maksukyvyttömillä asiakkailla, Verohallinto kertoo. Pienyrittäjillä tämä tarkoittaa noin 870:tä miljoonaa euroa.

Viime vuonna maksujärjestelyn piirissä oli noin 75  000 asiakasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Järjestelyn piirissä olevien verojen kokonaismäärä oli noin 970  miljoonaa euroa.

YRITTÄJIEN tilannetta selittää osin heikko taloustilanne, mutta Verohallinnon mukaan valtaosa verovelasta johtuu yrittäjien osaamattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä.

Verohallinnon havaintojen mukaan kaikki aloittavat yrittäjät eivät aina ymmärrä yrittäjyyden perusasioita eivätkä ole varautuneita tilanteisiin, kun rahaa ei joka kuukausi tulekaan.

- Ei ymmärretä esimerkiksi ennakkoveroja tai mitä ilmoituksia pitää antaa. Myös se, että arvonlisävero ei ole yrittäjän omaa rahaa, on useille epäselvää, Verohallinnon asiakkuusjohtaja Sanna Mäki-Karvia kommentoi tiedotteessa.

Verohallinto kehottaa pienyrittäjiä pyytämään apua veroasioissa.

- Tarjoamme apua ja tukea niille, jotka haluavat hoitaa asiansa oikein, ja tarvittaessa ohjaamme avun piiriin esimerkiksi Yrittäjän talousapuun, Mäki-Karvia sanoo.

 

