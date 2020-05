Suomalaismepiltä kovia syytöksiä Ruotsille – ”Tuotteet on suunnattu Suomen markkinoille”

Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen Ruotsin poikkeusluvasta valmistaa ja myydä nuuskaa. Hautalan mukaan Ruotsi ei ole pystynyt täyttämään nuuskan valmistukseen ja myyntiin liittyvän poikkeusluvan kriteerejä.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Hautala on huolissaan nuuskan käytön yleistymisestä Suomessa ja kertoo olevansa valmis ajamaan nuuskakieltoa Euroopan unionissa. Kirjallisella kysymyksellä hän haluaa varmistaa, että nuuskan vuotaminen Suomeen tulee myös EU-komission tietoon ja käsiteltäväksi.

– Ruotsin poikkeuslupa oli kaikin puolin erikoinen päätös, josta on seurannut paljon harmia. Nyt se näkyy häikäilemättömänä toimintana Pohjanlahden alueella. Ruotsin Haaparannan nuuskakauppojen tuotteet on suunnattu Suomen markkinoille. Ylen haastatteluun vastanneiden nuuskakauppiaiden arvion mukaan nuuskanmyynti on laskenut jopa 95 prosenttia, kun rajaliikenne on ollut poikki koronavarotoimien takia. Ruotsin poikkeuslupa ei käytännössä pidä. Suomen markkinoille valmistettava vahva nuuska, jota ruotsalaiset eivät itse käytä, on asiasta selvä osoitus, Heidi Hautala väittää Suomen ASH ry:n tiedotteessa.

Hautala ei näe, että Suomi voisi merkittävästi estää nuuskan yleistymistä. Mahdollisina keinoina voisivat lähinnä olla rajavalvonnan tehostaminen ja valistustyö.

– Suomi ei ole ongelman aiheuttaja ja juurisyy, vaan Ruotsilla on vastuu tässä asiassa. Aiheeseen pitää nyt puuttua EU-tasolla.

Myös useat terveysjärjestöt ovat huolissaan nuuskan käytön lisääntymisestä erityisesti nuorten keskuudessa.

– Pojat käyttävät edelleen nuuskaa enemmän kuin tytöt, ja erityisesti se näkyy ammatillisessa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuudessa. Silti siellä myös tyttöjen nuuskaan käyttö on selvästi lisääntynyt, ja teollisuus lietsoo tyttöjen ja naisten nuuskan käyttöä heihin vetoavalla markkinoinnilla, toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä toteaa.

– Ruotsin poikkeusluvan kumoaminen olisi tietenkin paras ratkaisu. Toivomme, että komissio ottaa asian tosissaan”, Mervi Hara sanoo.

EHYT ry, Filha ry, Hengitysliitto ry, Suomen ASH ry, Suomen Syöpäyhdistys ry ja Sydänliitto ry julkaisivat maaliskuun alkupuolella yhteisen tiedotteen, jolla ne vetosivat poliittisin päättäjiin nuuskan yleistymisen hillitsemiseksi.