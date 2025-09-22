Suomalaisten varallisuuden kokonaisarvo laskenut – Pääkaupunkiseutu rikastuu, Itä-Suomi köyhtyy

Pääkaupunkiseudun asukkaiden varallisuus on vuoden 2016 jälkeen tuottanut selvästi paremmin kuin muun Suomen asukkaiden, ilmenee LähiTapiolan laatimasta kotitalouksien varallisuuden tuottoindeksistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääkaupunkiseudulla varallisuutta on jaksolla karttunut keskimäärin 37 500 euroa lisää, kun taas itäsuomalaiset ovat köyhtyneet 23 800 euroa.

Taustalla on asuntojen hintojen lasku. Pääkaupunkiseudulla sitä on paikannut osakkeiden ja rahastojen hinnannousu.

- Erot selittyvät paitsi asuntojen hintakehityksellä, myös sillä, että pääkaupunkiseutulaiset omistavat enemmän rahoitusvarallisuutta. Suomalaisten omistamien talletusten, rahastojen ja osakkeiden arvo on noussut yli 30 prosenttia vuodesta 2016 samalla kun asuntojen arvo on laskenut noin 10 prosenttia, sanoo LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro tiedotteessa.

KESKIMÄÄRIN suomalaisten omistusasuntojen arvot ovat laskeneet noin 11 900 euroa sitten vuoden 2016. Rahoitusvarallisuus, kuten osakkeet, sijoitusrahastot ja talletukset ovat tuottaneet keskimäärin 13 400 euroa.

Pääkaupunkiseudulla rahoitusvarallisuutta on karttunut keskimäärin 28 300 euroa lisää. Muualla Etelä-Suomessa kasvua on ollut 18 200 euroa, Länsi-Suomessa 10 900. Pohjois-Suomessa kasvu jäi 6 100 euroon, Itä-Suomessa kertyi vain 5 000 lisää.

Varallisuuden tuottoindeksi paljastaa, että suomalaisten varallisuuden arvo on laskenut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2021. Kotitalouksien varallisuudesta on pyyhkiytynyt keskimäärin 17 200 euroa.

NUMMIARON mukaan käänne näyttää kuitenkin nyt olevan käsillä. Viime vuoden jälkeen kotitalouksien varallisuuden arvon kehitys on pysynyt melko tasaisena, ja huhti-kesäkuussa se nytkähti jo hieman ylöspäin.

- Asuntohintojen jyrkin alamäki näyttää olevan peruutuspeilissä, ja samaan aikaan rahoitusvarallisuuden arvo on jatkanut nousuaan. Koko maan tasolla puntit ovat nyt aika lailla tasan. Sen mitä kotien arvot ovat euroissa laskeneet, ovat sijoitukset rahastoihin ja pörssiosakkeisiin tuottaneet, Nummiaro arvioi.

Pääkaupunkiseutu on ainoa alue, jossa asuntojen arvo on noussut vuodesta 2016 laskien, vaikka sielläkin on nähty viime vuosina tuntuvaa laskua.

- Muualla Suomessa tilanne on toinen. Koronabuumi nosti varallisuusliu’un hetkellisesti pienelle plussalle ennen kuin korkojen nousu palautti asuntohinnat takaisin lasku-uralle, Nummiaro sanoo.

TILASTOKESKUKSEN varallisuustilaston mukaan 45 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta on kiinni omassa kodissa. Kun mukaan lasketaan kakkoskodit, sijoitusasunnot ja kesämökit, nousee kiinteistövarallisuuden osuus yli 60 prosenttiin.

Nummiaro kehottaa suomalaisia laventamaan sijoituksiaan muihinkin kohteisiin.

- Varallisuudeltaan keskiluokkaisilla kotitalouksilla oma asunto on 64 prosenttia varallisuudesta ja kaikki kiinteistöt jopa 75 prosenttia varallisuudesta. Tätä keskittymäriskiä voi purkaa säästämällä muihin sijoituskohteisiin ja samalla ehkäistä kokonaisvarallisuuden vähenemistä, Nummiaro opastaa.

Kotitalouksien varallisuuden tuottoindeksi seuraa arvonmuutosten vaikutusta kotitalouksien varallisuuteen. Se ei sisällä säästämisen, sijoitustransaktioiden tai asuntorakentamisen vaikutusta, eikä ota huomioon kotitalouksien velkoja.