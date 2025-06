Suomelle tulossa miljardien lisälasku puolustusmenoista – rahoituskeinot epäselvät

Sotilasliitto Naton huippukokouksessa on määrä keskiviikkona hyväksyä lopullisesti uusi puolustusmenotavoite jäsenmaille. Uusi tavoite tarkoittaa Suomelle sitä, että varsinaiseen puolustukseen menisi noin 11,5 miljardia euroa.

Lisäksi tavoitetaso niin sanotuille turvallisuuteen ja puolustukseen liittyville, muiden hallinnonalojen menoille olisi lähes viisi miljardia euroa. Näihin lukuihin viittasi esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) viime viikolla. Ne pohjautuvat tämänhetkiseen bruttokansantuotteeseen.

Naton jäsenmaiden on määrä nostaa puolustusmenojaan viiteen prosenttiin siten, että sotilaalliseen maanpuolustukseen menisi vähintään 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta ja puolustusta tukeviin muihin menoihin 1,5 prosenttia.

Ajankohta, jolloin maiden odotetaan yltävän puolustusmenotavoitteeseen, on määrä linjata Naton huippukokouksessa. STT:n tietojen mukaan näyttää todennäköiseltä, että se asettuu noin 2030-luvun puoliväliin.

Korotuspaine on melkoinen, sillä Suomessa puolustukseen on budjetoitu tälle vuodelle 6,7 miljardia euroa. Valtion koko budjetti on tänä vuonna noin 90 miljardia euroa.