Urheilu
21.11.2025 11:18 ・ Päivitetty: 21.11.2025 11:18
Suomen ampumaurheilijat torjuivat venäläiset oligarkkirahat
Suomen ampumaurheiluliitto (SAL) kieltäytyy Euroopan ampumaurheiluliiton tarjoamasta 200 000 euron avustuksesta. SAL:n hallitus teki asiasta torstai-iltana yksimielisen päätöksen.
Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Anne Laurila kertoi STT:lle, että kieltäytymisen taustalla on rahan lähde. Euroopan ampumaurheiluliittoa (ESC) sponsoroi terästeollisuudella rikastunut venäläinen oligarkki Vladimir Lisin, jonka tukemana liittoa johtaa saksalais-venäläinen Alexander Ratner.
ESC ilmoitti lokakuun yleiskokouksessaan Jerevanissa, että se maksaa jokaisen 51 jäsenmaansa liitolle 200 000 euroa, jos Ratner jatkaa puheenjohtajana. Lisin lupasi kokouksessa ESC:lle yhteensä 23,1 miljoonan euron tuen vuosina 2026-2029.
SUOMALAISET esittivät Euroopan liiton puheenjohtajaksi helsinkiläistä Karoliina Nissistä, joka työskentelee Kansainvälisen ampumaurheiluliiton ISSF:n valmennusakatemian toimitusjohtajana. Nissinen hävisi puheenjohtajaäänestyksen Ratnerille.
- Tapa, millä rahaa tarjottiin äänestyksen vauhdittamiseksi, ei käy suomalaisten oikeustajuun, Jerevanissa paikalla ollut Laurila sanoi.
