21.11.2025 11:18 ・ Päivitetty: 21.11.2025 11:18

Suomen ampumaurheilijat torjuivat venäläiset oligarkkirahat

iStock

Suomen ampumaurheiluliitto (SAL) kieltäytyy Euroopan ampumaurheiluliiton tarjoamasta 200  000 euron avustuksesta. SAL:n hallitus teki asiasta torstai-iltana yksimielisen päätöksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Anne Laurila kertoi STT:lle, että kieltäytymisen taustalla on rahan lähde. Euroopan ampumaurheiluliittoa (ESC) sponsoroi terästeollisuudella rikastunut venäläinen oligarkki Vladimir Lisin, jonka tukemana liittoa johtaa saksalais-venäläinen Alexander Ratner.

ESC ilmoitti lokakuun yleiskokouksessaan Jerevanissa, että se maksaa jokaisen 51 jäsenmaansa liitolle 200  000 euroa, jos Ratner jatkaa puheenjohtajana. Lisin lupasi kokouksessa ESC:lle yhteensä 23,1 miljoonan euron tuen vuosina 2026-2029.

SUOMALAISET esittivät Euroopan liiton puheenjohtajaksi helsinkiläistä Karoliina Nissistä, joka työskentelee Kansainvälisen ampumaurheiluliiton ISSF:n valmennusakatemian toimitusjohtajana. Nissinen hävisi puheenjohtajaäänestyksen Ratnerille.

-  Tapa, millä rahaa tarjottiin äänestyksen vauhdittamiseksi, ei käy suomalaisten oikeustajuun, Jerevanissa paikalla ollut Laurila sanoi.

