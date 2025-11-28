Talous
28.11.2025 07:23 ・ Päivitetty: 28.11.2025 08:11
Suomen bruttokansantuote pieneni heinä-syyskuussa – ”Koko vuoden kasvu tulee painumaan lähelle nollaa”
Suomen bruttokansantuote pieneni heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Työpäiväkorjattu bruttokansantuote pieneni 0,6 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuusta.
Yksityinen kulutus kasvoi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia huhti-kesäkuuhun verrattuna.
S-Pankin ekonomistin Janne Ronkasen mukaan kulutus oli edelleen varsin varovaista, vaikka kääntyikin hieman kasvuun. Ronkanen sanoo, että kotitaloudet ovat jatkaneet säästölinjalla, vaikka ostovoima on elpynyt selvästi viime aikoina.
- Kuluttajien luottamuksen elpyminen näyttää vaativan parempaa uutisvirtaa esimerkiksi työmarkkinoilta sekä maailmanpolitiikasta, Ronkanen sanoo sähköpostikommentissaan.
Jos tilanne työmarkkinoilla ja maailmalla alkaa näyttää paremmalta, Ronkanen näkee, että kotitalouksien kulutuksella on hyvät edellytykset vahvistua.
- Tämän myötä koko taloudelle tärkeä yksityinen kulutus alkaisi vihdoin virota nykyisestään.
Odotuksia heikompien tilastojen myötä S-Pankki aikoo laskea ennustettaan Suomen talouskasvusta sekä tämän että ensi vuoden osalta. Vielä syyskuussa pankki ennusti Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 0,7 prosenttia ja kasvuvauhdin voimistuvan ensi vuonna 1,8 prosenttiin.
TILASTOKESKUKSEN mukaan julkiset kulutusmenot vähenivät Suomessa kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 prosenttia edellisen neljänneksen tasosta.
Yksityiset investoinnit kasvoivat heinä-syyskuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Julkiset investoinnit vähenivät samaan aikaan 4,0 prosenttia.
Suomen viennin volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 2,0 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Tuonnin volyymi kasvoi samaan aikaan 2,1 prosenttia.
Suomen bruttokansantuotteen kehitys kulkee eri suuntaan kuin EU-maissa keskimäärin, sillä Eurostatin ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.
KESKUSKAUPPAKAMARIN pääekonomisti Jukka Appelqvist kiinnittää huomiota siihen, että edellisen kerran Suomen neljännesvuosittainen bruttokansantuote on kasvanut viime vuoden syksyllä. Sen jälkeen on nähty supistumista tai nollakasvua neljän vuosineljänneksen ajan.
- Kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita on jouduttu tarkistamaan moneen kertaan alaspäin, mutta tuoreiden tietojen perusteella on selvää, että ennusteissa on edelleen tuntuvaa laskupainetta. Koko vuoden kasvu tulee painumaan lähelle nollaa, Appelqvist arvioi sähköpostikommentissaan.
Appelqvist kiinnittää huomiota myös siihen, että julkinen kulutus ja erityisesti julkiset investoinnit olivat heinä-syyskuussa laskussa.
- Suomen talouden Akilleen kantapääksi muodostunut yksityinen kulutus pinnisti lievästi plussalle, mutta kotimainen kysyntä on edelleen niin vaisua, ettei se riittäisi nostamaan taloutta, Appelqvist sanoo.
