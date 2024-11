”Suomen hallituksen politiikka on armotonta” – Heidi Viljanen nousi ensimmäisenä naisena Satakunnan SDP:n piirin puheenjohtajaksi

Sunnuntaina Satakunnan sosialidemokraattien piirikokouksessa Rauman Lapin työväentalolla oltiin huolissaan siitä, että maan hallitus nakertaa hyvinvointivaltiota pala palalta. Piiri sai uuden puheenjohtajiston ja piirihallitus uudistui rajusti. Aluevaaleihin nimettiin 49 ehdokasta. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo toi piirikokoukselle terveisiä USA:n demokraattisen puolueen vaalityöstä. Hän kertoi, että siellä tuli varsin selväksi, että meidän on tehtävä kaikkemme turvataksemme ne arvot, joille Suomi on rakennettu.

– Puhumalla arvoista ymmärrämme, miksi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu. Puhumalla arvoista ymmärrämme, miksi meillä on maksuton koulutus peruskoulusta korkea-asteelle, miksi huolehdimme sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta, miksi huolehdimme ympäristöstämme. Puhumalla arvoista, puhumme niistä saavutuksista, joiden pohjalta sosialidemokraatit ovat tämän maan rakentaneet. Ilman tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, vapautta ja solidaarisuutta emme asuisi nyt maailman onnellisimmassa maassa, Elo puhui.

SUOMEN hallitus pyrkii tällä hetkellä kaikin tavoin romuttamaan sitä hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on arvojemme pohjalta rakennettu. Piia Elo oli huolissaan siitä, että tällä hetkellä romutetaan ihmisten mahdollisuutta toimeentuloon, romutetaan julkista terveydenhuoltoa, eriarvoistetaan mahdollisuutta opiskella, heikennetään työntekijöiden asemaa, vaikeutetaan maahanmuuttoa ja ennen kaikkea kotoutumista sekä ajetaan yhä useampi lapsi köyhyyteen, jolla tiedetään olevan koko elämänpituiset seuraukset.

– Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus näkee kuitenkin terveet ja hyvinvoivat ihmiset uhkana – tai muuta selitystä on vaikea keksiä sille, että hoitojonoja halutaan kasvattaa ja kustannuksia lisätä. Ihmisten sairaudet pahenevat ja niiden hoito on entistäkin kalliimpaa. Tai sitten halutaan ajaa ihmiset yhä enemmän yksityisten terveysjättien oville, sillä niiden tukemiseen tuntuu riittävän halua ja rahaa. Siksi SDP:n aluevaltuustoryhmät kaikkialla Suomessa ovat nousseet puolustamaan 14 päivän hoitotakuuta. Siinä kyse todellakin on arvoista, mutta myös inhimillisyydestä ja rahasta.

– Kunta- ja aluevaaleissa keskustellaan palveluista, erityisesti niistä palveluista, jotka on rakennettu meidän arvojemme pohjalle. Arvojen, joiden avulla jokainen lapsi ja nuori voi katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Arvojen, joissa jokainen työikäinen voi luottaa osaamiseensa, ammattitaitoonsa ja siihen, että saa tekemästään työstä riittävän palkan, Elo kannusti puolueväkeä vaalityöhön.

”Oman joukkueen on pelattava yksimielisenä samaan maaliin”

Kokouksessa päättyi Harri Lehtosen 17 vuotta kestänyt ura piirin puheenjohtajana. Lehtonen muisteli kirjoitustaan vuonna 2007 Uusi Aika -lehdessä puheenjohtajuutensa alkaessa. Tilanne hänen mielestään on nyt hyvin samanlainen.

– Vuonna 2007 hävittyjen eduskuntavaalien jälkeen sosialidemokraateilla on nyt näytön paikka. Meidän on nyt oltava entistä enemmän vastuunsa kantava ja tunteva oppositiopuolue ja ihmisten arjesta välittävä puolue. Hallituspuolueet ovat kokoomuslinjan mukaan jo nyt unohtamassa vaalilupauksiaan. Meillä on tärkeä tehtävä valvoa ja tarkkailla suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja kehitystä. Tehkäämme rakentavaa ja hallittua oppositiopolitiikkaa. Tavalliset suomalaiset luottavat meihin, Lehtonen siteerasi kirjoitustaan.

Harri Lehtonen on kokenut, että matka piirin puheenjohtajana on ollut pitkä, rikas, antoisa ja rakas.

– Olen saanut kokea monta hienoa hetkeä. Tänään on haikea hetki, joka tuo tunteet pintaan. Puheenjohtajavuosinani olemme pärjänneet vaaleissa hyvin ja saanet satakuntalaisia johtaviin tehtäviin puolueessa ja myös muissa luottamustoimissa. Olen iloinnut, että minulla on ollut varaukseton tuki puolueväeltä ja myös muilta puolueilta. Siitä iso kiitos. Politiikkaa tekevät ihmiset ja kohteena ovat ihmiset. Tämä on hyvä muistaa. Kaikki perustuu luottamukseen ja yhteistyöhön. Oman joukkueen on pelattava yksimielisenä samaan maaliin. Ja lopuksi kiitos puolueväelle ja ennen muuta piirin toiminnanjohtajalle Jukka Pirttiselle. Kiitos. Sanoja ei tarvita enempää, hän puhui lopuksi kokousväelle.

PIIRIKOKOUS valitsi yksimielisesti Kankaanpään A-kodin johtajan, entisen kansanedustajan Heidi Viljasen Kankaanpäästä Satakunnan Sosialidemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2025-2026. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Sami Viitasaari Porista ja Jari Kostiainen Raumalta. Piirihallitus uusiutui rajusti. Sen kymmenestä jäsenestä seitsemän on uusia. Heidi Viljanen on ensimmäinen nainen puheenjohtajana piirin 118-vuotisen historian aikana. Valintansa jälkeen Heidi Viljanen kiitti pitkään piiriä johtanutta Harri Lehtosta.

– Sitoutuneisuutesi piirin vetämiseen on kunnioitettavaa. 17 vuotta on pitkä aika. Sinä aikana on tapahtunut paljon ja takana on monet vaalit. Olet hoitanut tonttisi esimerkillisesti. En edes yritä hypätä sinun saappaisiisi, Viljanen totesi.

Hyvinvointivaltiota nakerretaan pala palalta. Se ei meille käy.

Heidi Viljasen mielestä maan hallituksen politiikka on armotonta.

– Meidän pitää olla ihmisten puolella. Työntekijöiden oikeuksia poljetaan, leipäjonot pitenevät, työttömyys lisääntyy, yritykset ovat ongelmissa, vankilat täyttyvät ja ihmiset jäävät hoitamatta. Taloudelliset haasteet ovat tiedossa, mutta näin nopealla aikataululla tehtävä äkkijarrutus ja leikkausten mittakaava ei ole järkevää.

HYVINVOINTIALUEILTA vaaditaan Viljasen mukaan mahdottomuuksia liian lyhyessä ajassa. Palveluja karsitaan miettimättä, mitkä ovat pitkän aikavälin vaikutukset.

– Tänään hyvinvoinnista säästetty euro tulee helposti maksamaan tuplasti tulevaisuudessa. Hyvinvointitaloudesta ei puhu enää kukaan. Siksi meidän pitää siitä puhua. Talouden ja hyvinvoinnin yhteys on kiistaton. Epävakaana aikana tarvitaan kriisinkestävyyttä. Sitä tukee vaikuttava sosiaali-, terveys-, työllisyys ja koulutuspolitiikka. Nyt niitä kaikkia ollaan rapauttamassa. Hyvinvointivaltiota nakerretaan pala palalta. Se ei meille käy, Viljanen linjasi.

Uutena puheenjohtajana Heidi Viljanen on kiitollinen siitä, että hän on saanut tutustua maakuntamme demareihin laajasti. Kiertää turuilla ja toreilla.

– Olette pyytäneet minua vierailuille työväentaloille ja kerhotiloihin. Joskus on ollut haitarikin mukana. Olen saanut tutustua talkooväkeen ja heihin, jotka puurtavat taustalla. Demokratian sotureita joka lähtöön. Ja se on juuri parasta. Tavata ihmisiä, keskustella, kohdata ihmisiä ja heidän arjen asioitaan. Tehdä yhdessä, innostaa ja innostua. Sitä työtä haluan jatkaa, tukea, olla läsnä ja ideoida. Olla helposti lähestyttävä. En kuvittele olevani ihmeiden tekijä. Ennemminkin ihmeellinen ja inhimillinen tekijä. Oma tunteeni on, että meidän joukoissamme on monenlaista yhdessä olon tarvetta. Kiitos, että uskotte minuun. Minä uskon teihin. Minä uskon meihin, Viljanen lupasi.

PIIRIHALLITUS uusiutui rajusti. Piirihallitukseen valittiin kymmenen jäsentä ja viisi varajäsentä. Heistä uusia varsinaisia jäseniä on seitsemän.

Satakunnan SDP:n piirihallitus 2025-2026 Harri Salonen, Säkylä (uusi)

Sirkka Mantere, Rauma (uusi)

Carita Vainio, Rauma (uusi)

Juha Södergård, Pori (uusi)

Johanna Rantanen, Pori (uusi)

Marjaana Kurtti, Siikainen (uusi)

Teemu Valtonen, Eurajoki

Tanja Laine, Harjavalta (uusi)

Tommi Härkönen, Kokemäki (uusi)

Maaret Vainio, Eura Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Pirjo Mäki (Pori), Reijo Ringbom (Rauma), Heli Lukka (Nakkila), Voitto Raita-aho (Karvia) ja Miia Sjöman (Jämijärvi).



Piirikokous nimesi myös 49 ehdokasta aluevaaleihin, joihin voidaan asettaa kaikkiaan 86 ehdokasta. Loppujen ehdokkaiden nimeämisen piirikokous antoi piirihallituksen tehtäväksi.

Aluevaalehin nimettiin Eurajoelta Ville-Matti Hakanpää, Huittisista Aila Hänninen, Katja Leino-Murtojärvi ja Susanne Varjokumpu, Jämijärveltä Mia Sjöman, Kankaanpäästä Petra Mäensivu ja Erika Laurila, Karvialta Voitto Raita-aho, Kokemäeltä Tommi Härkönen ja Sanna Kuhlman ja Merikarvialta Marika Uimaluoto.

Porista ehdokkaiksi lähtevät Sinikka Alenius, Rosalia Breider, Petri Grönholm, Mirva heino, Tea Heinola, Mira Hiitteenkallio, Sini Horttanainen, Tuomas Klimoff, Mia Knuutila, Raija Kukkakorpi, Jenni Lindfors, Melina Mäkelä, Pirjo Mäki, Anna-Maija Puusa, Johanna Rantanen, Joonas Ryynänen, Johanna Santanen, Kasper Sihvo, Sami Slutbäck, Juha Södergård, Jouni Uusitalo, Rauno Vesivalo ja Noora Ylimys.

Raumalta ehdolle nimettiin Mika Aitto-oja, Kari Halminen, Marjo Merinen, Timo Pinola, Maarit Pirinen, Oona Saarivuori, Seppo Sattilainen, Ilse Vauhkonen ja Mirja Ylijoki.

Siikaisista ehdolle lähtee Taisto Salo, Säkylästä Harri Salonen ja Ulvilasta Leena Jokinen-Anttila, Johanna Mattila ja Jarkko Viljanen.