Suomen ja Norjan pääministerit keskustelivat turvallisuustilanteesta

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre keskustelivat puhelimessa maanantaina 7. maaliskuuta 2022 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, turvallisuustilanteesta ja pohjoismaisen turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistämisestä.

Asiasta tiedottaa valtioneuvosto.

Valtioneuvoston mukaan pääministerit korostivat sitä, miten tärkeää on tukea Ukrainaa tässä tilanteessa ja samalla tuomita vahvimmin mahdollisin termein Venäjän hyökkäys sekä yhteen sovittaa Venäjän vastaiset pakotteet, jotta ne ovat tehokkaita.

Pääministerien keskustelussa korostui tiiviin yhteistyön ja yhtenäisyyden merkitys. Pohjois-Eurooppa muodostaa yhtenäisen turvallisuusympäristön, jolla on vahva transatlanttinen yhteys. Suomi tiiviistää turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Norjan kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi kolmenvälisesti Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken. Norja on parhaillaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön NORDEFCOn puheenjohtajamaa. Kahdenvälinen yhteistyö on läheistä myös Suomen NATO-kumppanuuden kautta, jota on sitäkin tiivistetty tilanteen johdosta.

Norja on YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen sekä jäsen NATO:ssa. Tiedotteessa todetaan, että näissä puitteissa tilannetta on käsitelty tiiviisti viime aikoina. Suomi puolestaan osallistuu EU:n päätöksentekoon pakotteista ja EU:n tukitoimista Ukrainalle. Pääministeri Marin osallistuu epäviralliseen Eurooppa-neuvostoon 10.-11.3.

Pääministerit sopivat jatkavansa läheistä yhteydenpitoa.