Suomen ja Viron välisen kaasuputken korjaustyöt alkavat maaliskuussa – käyttöön ehkä huhtikuun lopulla

Kaasuputken korjauksen valmistelut ovat edenneet Gasgridin sekä virolaisen kantaverkkoyhtiö Eleringin yhteistyössä toistaiseksi suunnitelmien mukaisesti.

Kaasuputken korjaustyöt merellä on tarkoitus käynnistää maaliskuun alussa. Gasgrid arvioi, ettei Suomenlahden jäätilanne aiheuttaisi työn käynnistymiselle välitöntä estettä. Korjaustöiden suunniteltu kesto on noin neljä viikkoa, minkä jälkeen siirrytään muun muassa kaasuputken tarkastukseen. Jääolosuhteiden kehittyminen merellä on Gasgridin mukaan olennaisessa roolissa korjaustöiden toteuttamisen ja kokonaisaikataulun kannalta.

- Keliolosuhteiden vaikeutuessa voidaan tämänhetkisen tiedon perusteella ennakoida, että korjaustöitä saatetaan joutua jaksottamaan siten, että haastavien keliolosuhteiden aikana työt ovat tauolla suotuisampia olosuhteita odottaessa, mikä voi aiheuttaa viivettä korjaustöiden valmistumiseen, kertoi yhtiö tiedotteessa.

Gasgridin mukaan Suomen kaasujärjestelmän tilanne on vakaa.

Balticconnector-kaasuputkessa havaittiin vaurioita lokakuussa Suomen talousvyöhykkeeseen kuuluvalla alueella. Keskusrikospoliisi on epäillyt vaurion aiheuttajaksi kiinalaisen Newnew Polar Bear -nimisen rahtialuksen ankkuria.