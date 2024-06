Suomen Kuvalehti: Esitys paikallisesta sopimisesta viivästyy – elokuun aikana valtioneuvoston käsittelyyn

Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan esitys paikallisesta sopimisesta viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Satonen kertoo Suomen Kuvalehdelle viivästyksen johtuvan siitä, että lainsäädännön arviointineuvosto on ilmoittanut ottavansa esityksen arvioitavaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esitys oli määrä antaa eduskunnalle kesäkuussa. Nyt Satonen sanoo, että esitys on tarkoitus käsitellä elokuun aikana valtioneuvostossa.

STT:n saamien tietojen mukaan esitys pyritään toimittamaan arviointineuvostolle ennen juhannusta.

Esitykseen liittyviä kiistakysymyksiä on käsitelty lausuntokierroksen päättymisen jälkeen kolmikantaisessa työryhmässä, mutta eteneminen on ollut takkuista. Vaikein kiista koskee sitä, kuka saa työpaikoilla solmia paikallisia sopimuksia henkilöstön puolesta. Hallituksen tavoite on, että laki astuisi voimaan vuodenvaihteessa.