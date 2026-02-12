Suomen Lähetysseura pyytää tietoa mahdollisista lapsiin kohdistuneista väärinkäytöksistä

Suomen Lähetysseura pyytää eri ilmoituskanavien kautta tietoa mahdollisista lapsiin kohdistuneista väärinkäytöksistä ja muusta kaltoinkohtelusta järjestön menneisyydessä. Ilmoitukset käsittelee riippumaton asiantuntijaryhmä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tietojen keräämisen taustalla ovat epäilyt siitä, että ​​Lähetysseuran menneisyydessä olisi asioita, joista sille ei ole tullut tietoa tai jotka ovat jääneet puutteellisesti selvitetyiksi.

Lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että jo aiemmin tiedossa olleet tapahtumat Suomen Lähetysseuran Taiwanin oppilaskodissa 1970-1990-luvuilla aiheuttivat suurta vahinkoa useille lapsille ja nuorille sekä heidän läheisilleen.

Seuran mukaan se ja poliisi yrittivät selvittää tapahtumia. Tapauksessa ei ole koskaan syytetty tai tuomittu ketään.

NYT ON noussut esille mahdollisuus, että epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä voi olla tiedettyä ​​enemmän.

- Minulle on esitetty, että työn piirissä olleisiin ihmisiin, etenkin lapsiin, olisi kohdistunut menneisyydessä väärinkäytöksiä laajemmin kuin on aiemmin tiedetty. Mennyttä emme voi muuttaa, mutta toivon, että jokainen voisi tulla kuulluksi ja kohdatuksi omassa asiassaan, sanoo tiedotteessa Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.

- Riippumaton asiantuntijaryhmä käsittelee ilmoituskanaviin tulevat ilmoitukset ja neuvoo Lähetysseuraa siitä, miten meille mahdollisesti tulevien yhteydenottojen kanssa menettelemme.

Ilmoituskanavien kautta voi ottaa yhteyttä sekä nimellä että ​​​​anonyymisti. Yhteydenottoja toivotaan tämän vuoden aikana sekä Suomesta että Lähetysseuran työalueilta. Mahdolliset rikosasiat siirretään poliisin käsittelyyn.

- Haluan omasta ja Suomen Lähetysseuran puolesta pyytää vilpittömästi anteeksi kaikilta, jotka ovat Lähetysseuran toiminnassa tai lähetystyön nimissä joutuneet millään tavoin vallan väärinkäytön tai kaltoinkohtelun kohteeksi, Parhiala sanoo.