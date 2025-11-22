Suomen ortodoksikirkko: Venäjän patriarkka Kirill on uhka Ukrainalle

Suomen ortodoksien arkkipiispa Elia sanoo julkaisemassaan virallisessa kannanotossa kirkon rukoilleen yli kolme vuotta oikeudenmukaisen rauhan puolesta, mutta nyt kuullut rauhansuunnitelman ehdot eivät hänen mielestään sellaista Ukrainaan tuo.

Suunnitelmassa Venäjä vaatii Ukrainaa korjaamaan uskonnonvapauslakinsa, mikä käytännössä tarkoittaisi Moskovan patriarkaatin alaisen ortodoksikirkon etujen vahvistamista maassa.

Suomen ortodoksikirkko kuuluu kilpailevaan Konstantinopolin patriarkaattiin. Konstantinopoli myönsi Ukrainan ortodoksikirkolle itsenäisyyden jo vuonna 2019, ja auttoi sen irti Moskovan ohjauksesta.

Elia kertoo vierailleensa Ukrainassa viimeksi tänä syksynä, ja tietävänsä miten uskonnonvapaus toteutuu maassa ortodoksien ja muiden uskontokuntien kesken jo nyt.