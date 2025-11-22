Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.11.2025 11:20

Suomen ortodoksikirkko: Venäjän patriarkka Kirill on uhka Ukrainalle

Kirill tukee Vladimir Putinia, ja vastavuoroisesti Kreml haluaa vahvistaa Moskovan patriarkaatin valtaa.

Suomen ortodoksinen kirkko pitää Ukrainan rauhansuunnitelman ehtoja epäoikeudenmukaisina. Poikkeuksellisessa kannanotossa kirkko moittii Venäjän patriarkka Kirilliä ”pyhän sodan” käymisestä ja paheksuu Venäjälle kaapattujen ukrainalaislasten kohtalon unohtamista.

Suomen ortodoksien arkkipiispa Elia sanoo julkaisemassaan virallisessa kannanotossa kirkon rukoilleen yli kolme vuotta oikeudenmukaisen rauhan puolesta, mutta nyt kuullut rauhansuunnitelman ehdot eivät hänen mielestään sellaista Ukrainaan tuo.

Suunnitelmassa Venäjä vaatii Ukrainaa korjaamaan uskonnonvapauslakinsa, mikä käytännössä tarkoittaisi Moskovan patriarkaatin alaisen ortodoksikirkon etujen vahvistamista maassa.

Suomen ortodoksikirkko kuuluu kilpailevaan Konstantinopolin patriarkaattiin. Konstantinopoli myönsi Ukrainan ortodoksikirkolle itsenäisyyden jo vuonna 2019, ja auttoi sen irti Moskovan ohjauksesta.

Elia kertoo vierailleensa Ukrainassa viimeksi tänä syksynä, ja tietävänsä miten uskonnonvapaus toteutuu maassa ortodoksien ja muiden uskontokuntien kesken jo nyt.

– Todellinen uhka ei tule Ukrainan laeista. Se tulee miehestä, joka kutsuu itseään paimeneksi mutta toimii sodankäynnin profeettana, Elia kirjoittaa.

Tällä hän tarkoittaa Venäjän ortodoksikirkon johtajaa, patriarkka Kirilliä joka on Vladimir Putinin hallinnon ja hyökkäyssodan vahvimpia tukijoita.

– Kirill on tehnyt ”pyhän sodan” retoriikallaan kirkosta Kremlin aseen – ja rististä miekan, Elia moittii.

RAUHANSOPIMUKSEN luonnoksessa mainittua kohtaa sota- ja pankkivankien palauttamisesta Elia sanoo pitävänsä loukkaavana ja riittämättömänä.

– Kyse ei ole vain panttivangeista. Kyse on tuhansista ukrainalaisista lapsista, jotka on viety pakkosiirto-ohjelmalla Venäjälle heidän identiteettinsä tuhoamiseksi, Elia muistuttaa.

Pohjoismaiset kirkot ovat vaatineet väkisin perheiltään vietyjen ja uudelleensijoitettujen ukrainalaislasten välitöntä palauttamista.

Tästä huolimatta Moskovan erittäin varakas patriarkaatti on Elian mukaan onnistunut lobbaamaan jopa kansainvälistä Kirkkojen maailmanneuvostoa niin paljon, ettei neuvosto ole saanut aikaan virallista kannanottoa lasten kohtaloon.

– Tämä vaikeneminen kertoo karua kieltä Moskovan patriarkaatin yhä jatkuvasta, myrkyllisestä vaikutusvallasta kansainvälisessä ekumeniassa, Elia tuomitsee.

Hän muistuttaa, että kestävää rauhaa Ukrainaan ei voi rakentaa tällaiselle epäoikeudenmukaisuuden perustalle.

– Valheille rakennettu rauha ei ole rauhaa – se on vain tauko. Rauha vaatii totuutta, Elia jyrisee.

