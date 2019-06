Suomen Pankki ennustaa talouskasvun hidastuvan – myös nopein työllisyyden kasvu on jo jäänyt taakse

Suomen Pankki ennustaa talouskasvun hidastuvan. Tänä vuonna bkt kasvaa ennusteen mukaan 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Vuonna 2021 kasvu on hidastumassa lähelle potentiaalista vauhtiaan eli 1,3 prosenttiin.

Vielä viime kesänä Suomen Pankki ennusti tälle vuodelle 2,2 prosentin kasvua ja ensi vuoden ennuste oli 1,7 prosenttia.

Ennusteen mukaan Suomen kehitys seuraa muuta maailmaa. Epävarmuus talouskehityksestä vähentää yritysten halua investoida.

Suomessa vientimarkkinoiden kasvun ennakoidaan hidastuvan, mutta kuitenkin säilyvän. Vientiä avittavat esimerkiksi suotuisat rahoitusolot ja vientiyritysten parantunut kilpailukyky.

Talouskasvua puolestaan tukevat kotimainen kulutus ja investoinnit. Yksityistä kulutusta ja ostovoiman kasvua tukevat esimerkiksi työllisyyden paraneminen, palkankorotukset, hidas inflaatio ja alhainen korkotaso.

Riskit ennustettua heikommasta talouskehityksestä ovat kuitenkin suuret, ennusteessa varoitetaan.

”Nopein työllisyyskasvu jo takana”

Ennusteessa ei ole huomioitu uuden hallituksen finanssipoliittisia linjauksia.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus tavoittelee korkeaa työllisyysastetta, eli jopa noin 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä. Työllisyystavoite on 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.

Suomen Pankin ennusteen mukaan julkista taloutta on viime vuosina vahvistanut myönteinen talouskehitys ja edellisen hallituksen sopeutustoimet. Julkisen talouden tasapainoa ei kuitenkaan saavuteta ennustejaksolla, vaan julkisyhteisöjen alijäämä jää vuonna 2021 −0,3 prosenttiin suhteessa bkt:hen.

Myös nopein työllisyyden kasvu on jo jäänyt taakse. Vuoteen 2021 mennessä työllisyysaste nousee enää reiluun 73 prosenttiin, ennusteessa arvioidaan.

– Talouskasvun hidastuminen ja työikäisen väestön väheneminen hidastavat työllisyyden kasvua, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum tiedotteessa.