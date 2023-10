Suomen Pankki: Iso muutos tapahtumassa Kiinan taloudessa

Räjähdysmäisillä loikilla kasvaneen Kiinan talouden villit vuodet vaikuttavat olevan lopullisesti takanapäin. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofitin uuden ennusteen mukaan rakenteelliset tekijät painavat Kiinan talouden lähivuosina pysyvästi kohti hitaamman kasvun aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kiina on siirtymässä hitaan kasvun vaiheeseen ja tulee jatkamaan sitä hidasta kasvua myös myöhemmin. Lähivuosina hidastutaan kohti Kiinalle sopivaa pitkän aikavälin kasvuvauhtia. Kovan kasvun vuodet ovat todellakin kaukana takanapäin, kertoo STT:lle Bofitin vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta.

Kiinan kasvu hidastuu Bofitin mukaan ensi vuonna noin neljään prosenttiin ja sitä seuraavana vuonna kolmeen prosenttiin. Kasvua jarruttavia rakenteellisia tekijöitä ovat työikäisen väestön supistuminen, väestön nopea ikääntyminen ja heikko kokonaistuottavuuden kehitys. Kiinalla on myös ollut vaikeuksia siirtyä investointivetoisesta kasvumallista kulutusvetoiseen.

Kaaresvirran mukaan pitkällä aikavälillä Kiinan kasvu tasaantuu todennäköisesti kolmen prosentin paikkeille.

KIINAN taloustilanne heikkeni kuluvan vuoden kesänä, kun kiinteistösektorin alamäki jatkui, viennin veto oli heikkoa eikä kotitalouksien hieman piristynyt kulutus riittänyt ylläpitämään kasvuvauhtia. Kiinan viime aikoina tekemät pienet toimet talouden tukemiseksi vakauttavat kasvua, ja Bofit odottaakin Kiinan bruttokansantuotteen kasvavan noin viidellä prosentilla kuluvana vuonna.

Ennuste heikkeni keväästä, jolloin Bofit vielä ennakoi kuuden prosentin kasvua kuluvalle vuodelle. Lähivuosien kasvuennusteet pysyivät ennallaan.

Hidastuvaan kasvuun liittyvien ongelmien korjaamiseksi tarvittaisiin Bofitin mukaan laajoja rakenteellisia uudistuksia, joiden ei arvella etenevän lähivuosina ennustejaksolla 2023-2025. Maan johdon katsotaan nyt painottavan omavaraisuutta ja kansallista turvallisuutta, mikä heijastuu talouspolitiikkaan.

- (Kiinan presidentti) Xi Jinpingin aikana kaikki suuret uudistukset, joista on puhuttu Kiinan kohdalla jo pitkään, ovat edenneet tosi hidasta vauhtia. Etenkin nyt kauppasodan käynnistymisen jälkeen Kiina on alkanut puhua yhä enemmän kansallisen turvallisuuden kysymyksistä, omavaraisuudesta ja ideologiastakin, ja näyttäisi siltä että politiikan fokus ei ole ollut pitkän aikavälin kasvun ylläpitämisessä, Kaaresvirta sanoo.

Aiemmin tässä kuussa Nordea ennakoi Kiinan kasvun hidastuvan vielä Suomen Pankin arviotakin nopeammin kolmeen prosenttiin jo ensi vuonna.

KIINAN päättäjien liikkumavara elvyttämisessä on Bofitin mukaan kaventunut. Julkisen talouden alijäämät ovat olleet vuosikausia erittäin suuria, ja samalla velan määrä on paisunut.

- Talouden rakenteet ylipäätään ovat varsin kierossa. Kiina on investoinut hyvin paljon talouteensa ja samalla velkaantunut kovaa vauhtia. Jo pitkään on uumoiltu, että velka- ja investointivetoinen talouskasvun malli olisi tullut tiensä päähän, mutta silti Kiina ei ole pystynyt siirtymään kulutusvetoiseen kasvuun, josta se on itsekin puhunut pitkään, Kaaresvirta sanoo.

Syntyvyyden ja väestörakenteen syvälle meneviin ongelmiin olisi pitänyt löytää ratkaisuja jo kauan aikaa sitten, mutta Kiina ei ole kyennyt myöskään helpommilta vaikuttaviin ratkaisuihin, kuten eläkeiän nostoon.

- Kiinassa on eläkeikä yhä erittäin matala. Eläkeiät ovat olleet samat hyvin pitkän aikaa, eikä niitä ole syystä tai toisesta pystytty korjaamaan.

Kiinan eläkeikä on miehille 60 vuotta ja naisille 55 tai 50 vuotta alasta riippuen. Eläkeikien nostamista on pidetty väistämättömänä jo vuosikymmenten ajan, mutta lopullisen päätöksen tekeminen on osoittautunut Kiinalle hyvin vaikeaksi, Kaaresvirta kertoo.

KAARESVIRRAN mukaan Kiinan kasvun hidastuminen ja muut epävarmuudet ovat varmasti lisänneet pääoman pakoa, eikä uusia sijoituksia maahan tehdä enää yhtä suurella innolla. Tästä on seurannut valuuttakurssin heikkenemistä, josta Kiinan keskuspankki on ollut huolissaan.

Myös rahoitussektorin riskit ovat edelleen koholla. Kiinan tulevaisuudennäkymiin liittyy ennusteen mukaan paljon riskejä myös ulkosuhteiden kehityksen osalta.

- Toteutuessaan suurin näistä olisi Kiinan ja Taiwanin välillä tapahtuva konflikti, jonka vaikutukset olisivat suuria koko maailmaan. Toinen kysymys on se, asemoiko Kiina itsensä jotenkin uudelleen Venäjän ja Ukrainan tilanteen kannalta.

Suomen Pankin mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet pysyvät jännitteisinä myös tulevina vuosina, sillä liennytystä ei ole näköpiirissä.

STT / Lassi Lapintie