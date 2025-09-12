Suomen Pankki: Jaksaa jaksaa, kohta talous alkaa kasvaa

Suomen Pankki ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 0,3 prosentin tahtia. Talouskasvu saa kuitenkin lisävauhtia kahden seuraavan vuoden aikana ja kiihtyy ensi vuonna 1,3 prosenttiin ja 1,7 prosenttiin vuonna 2027.

Ennuste on aiempaa alempi. Suomen Pankki ennakoi kesäkuussa tämän vuoden kasvutahdiksi 0,5:tä prosenttia ja ensi vuodelle 1,5:tä prosenttia.

Inflaatio pysyy Suomen Pankin uuden arvion mukaan maltillisena ja suureksi kasvanut työttömyys alkaa vähitellen pienentyä ensi vuodesta alkaen. Yrityssektorin tilanne kohenee, kun investoinnit lisääntyvät ja teollisuuden näkymät kirkastuvat.

Kotitalouksien heikon kulutuskysynnän arvioidaan piristyvän palkkojen nousun ja maltillisen inflaation myötä.

Talouden kasvun tiellä on silti yhä hidasteita johtuen geopoliittisesta tilanteesta ja tullinokittelusta. Kesän tullisopu lievensi kuitenkin suurimpia uhkakuvia, ja korkojen lasku tukee kysyntää. Suuret satsaukset puolustusmenojen kasvattamiseen saattavat toisaalta piristää kasvua.

- Puolustusmenojen lisäys tukee kasvua etenkin vuosina 2026-2027. Niiden aiheuttamaa painetta julkiselle taloudelle niin Suomessa kuin Euroopassa voidaan vähentää, jos panostukset onnistutaan kohdentamaan yhteishankintoihin ja teknologista kehitystä edistävään toimintaan, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tiedotteessa.

Puolustussatsaukset lisäävät velkaantumista ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta vaikutus on sitä pienempi, mitä enemmän satsauksilla saadaan vauhditettua kasvua, Rehn totesi.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA Rehn totesi, ettei Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaa ja sen laajempia vaikutuksia talouden kehitykseen ole tässä vaiheessa mahdollista ennakoida. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopu nostaa tullien tason 15 prosenttiin, mikä on korkeampi taso kuin Suomen Pankki kesäkuun ennusteessa odotti.

- Tiedämme, että päätöksenteko Washingtonissa on melko ailahtelevaa. Epävarmuus on jossain määrin vähentynyt, mutta sekä kauppa- että talouspolitiikassa on edelleen suurta arvaamattomuutta. Keskuspankin riippumattomuuteen liittyvät haasteet ja geopoliittinen tilanne merkitsevät, että ilmassa on tällä hetkellä riittävästi epävarmuutta, Rehn sanoi.

REHN kommentoi myös Euroopan keskuspankin päätöstä pitää ohjauskorot ennallaan torstain kokouksessa. EKP ennustaa, että inflaatio euroalueella pysyy lähivuosina lähellä kahden prosentin tavoitetta. Se on myönteinen merkki, kun euroalueen talouskasvu on yhä kituliasta.

- Kun epävarmuus jatkuu ja inflaationäkymät ovat tällä hetkellä tavoitteen tuntumassa, meillä ei EKP:n neuvostossa ollut akuuttia tarvetta muuttaa korkoja. Liialliselle tyytyväisyydelle ei ole silti sijaa, vaan pysytään valppaana. Emme sitoudu mihinkään korkouraan, vaan päätökset tehdään kokous kokoukselta, seuraavan kerran lokakuussa, Rehn sanoi.

Nina Törnudd / STT

Uutista päivitetty klo 12.48 tiedotustilaisuuden annilla.