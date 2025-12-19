Suomen Pankki: Velkaantuminen jatkuu rajuna

Suomen Pankin talousennusteen mukaan Suomen talouden kasvu jää tänä vuonna 0,2 prosenttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ensi vuonna kasvu vauhdittuu 0,8 prosenttiin ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosenttiin. Vuonna 2028 kasvu tasaantuu 1,5 prosenttiin.

Suomen Pankki ennakoi Suomelle jonkin verran hitaampaa talouskasvua kuin valtiovarainministeriö (VM) eilen julkaisemassaan ennusteessa. Ministeriö ennusti ensi vuodelle 1,1 prosentin kasvua bruttokansantuotteeseen ja vuodelle 2028 1,6 prosentin kasvua.

Kuluvan vuoden ja vuoden 2027 kasvuvauhti oli molemmissa ennusteissa sama.

SUOMEN PANKIN mukaan julkinen talous säilyy syvästi alijäämäisenä ja velkaantuminen jatkuu.

- Vuosina 2025-2027 julkista taloutta sopeutetaan menosäästöillä ja välillisen verotuksen korotuksilla. Henkilö- ja yhteisöverojen kevennykset kuitenkin hidastavat julkisen talouden tasapainottumista, ja puolustusinvestoinnit syventävät alijäämää edelleen, keskuspankin tiedotteessa sanotaan.

Julkisen talouden alijäämä suhteessa bkt:hen on 3,7 prosenttia vuonna tänä vuonna ja alijäämä pienenee ennusteen mukaan vain hieman vuosina 2026 ja 2027. Julkinen velka suhteessa bkt:hen ylittää 88 prosenttia tänä vuonna ja nousee siitä 93 prosenttiin vuonna 2028.

VM:n ennusteen mukaan velkasuhde kasvaa tänä vuonna 89,1 prosenttiin, ensi vuonna 91,6 prosenttiin ja 92,4 prosenttiin vuonna 2027. Alijäämän VM ennakoi pienenevän tänä vuonna 3,9 prosenttiin, mutta kasvavan ensi vuonna 4,5 prosenttiin.

SUOMEN PANKIN mukaan julkinen talous on edelleen kaukana tasapainosta ja Suomen velkaantumiskehityksen kääntäminen vaatii merkittävää julkisen talouden sopeuttamista sekä investointeja kasvuun.

- Parlamentaarinen yhteisymmärrys velkakestävyydestä on merkittävä käännekohta, joka vahvistaa sekä kotimaista että kansainvälistä luottamusta Suomen julkiseen talouteen, sanoo pääjohtaja Olli Rehn tiedotteessa.

Hänen mukaansa luottamuksen ylläpitäminen vaatii keskipitkän sihdin ohjelman lisäksi konkreettisia päätöksiä, joita ei kannata lykätä.

- Tasaisen tahdin sopeutus tuottaa parempia tuloksia kuin pakon sanelema äkillinen sopeutus, Rehn lisää.

ENNUSTEPÄÄLLIKKÖ Juuso Vanhalan mukaan kuluttajien heikko luottamus talouteen on hillinnyt yksityistä kulutusta. Hän kuitenkin ennakoi, että kulutus piristyy ja kääntyy kasvuun ensi vuonna, kun palkansaajien reaaliansiot kasvavat ja työmarkkinat pikkuhiljaa vahvistuvat.

- Myös alentuneet korkomenot vauhdittavat kulutusta. Kulutuksen kasvu vahvistuu edelleen vuosina 2027-2028, Vanhala Suomen Pankista sanoo tiedotteessa.

Tuotannolliset investoinnit alkavat Suomen Pankin mukaan kasvaa ensi vuonna ja kasvavat edelleen kahtena seuraavana vuotena, vaikka talouden epävarmuus jarruttaakin osaa suunnitelmista. Investointeja kasvattavat muun muassa vihreät investoinnit. Asuinrakentaminen on lähivuosina vaimeaa.

- Vienti on kasvussa. Piristyvät vientimarkkinat ja kohentunut investointikysyntä tukevat Suomen viennin kohtuullista kasvua vuosina 2026-2028. Geopoliittiset epävarmuudet heikentävät kysyntää kuitenkin vielä pitkään, Vanhala sanoo.

Inflaatio on hidastunut vuonna 2025 alle 1,5 prosenttiin ja se pysyy pankin ennusteen mukaan lähes samana myös vuonna 2026. Suhdanteen vahvistuessa inflaatio kuitenkin nopeutuu asteittain ja on 1,9 prosenttia vuonna 2028.