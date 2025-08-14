Talous
14.8.2025 13:35 ・ Päivitetty: 14.8.2025 13:35
Suomen Pankki: Venäjän talouskasvu näyttää hiipuvan
Venäjä bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui toisella vuosineljänneksellä ja jäi odotuksia heikommaksi, kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit.
Tilastolaitos Rosstatin ennakkolukujen perusteella Venäjän bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa vain 1,1 prosenttia edellisvuoden lukemista.
Venäjän keskuspankin ennusteessa toisen neljänneksen talouskasvuksi odotettiin 1,8 prosenttia ja Bloombergin analyytikkokyselyssä 1,5 prosenttia.
Venäjän talouskasvu on hiipunut muun muassa korkean korkotason ja öljyn hinnan laskun vuoksi.
