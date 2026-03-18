Politiikka
18.3.2026 14:08 ・ Päivitetty: 18.3.2026 14:08
Suomen Yrittäjät: Hallitus vesittää lakiesityksensä tavoitetta
Suomen Yrittäjät sanoo, että työministeri Matias Marttisen (kok.) tänään esittämät muutokset määräaikaisuuksia koskevaan lakiesitykseen vesittävät sen tavoitetta madaltaa työllistämisen kynnystä.
Lisäksi esitetyt muutokset rajoittavat Suomen Yrittäjien mukaan yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä.
MARTTINEN kertoi aiemmin tänään eduskunnassa, että hallituksen lakiesitystä määräaikaisuuksista voitaisiin muuttaa siten, että jatkossa työntekijän kanssa voitaisiin solmia vain yksi enintään vuoden mittainen määräaikaisuus ilman perustetta.
Nykyisessä lakiesityksessä niitä saisi tehdä enintään kolme.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
