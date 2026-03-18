Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.3.2026 14:08 ・ Päivitetty: 18.3.2026 14:08

Suomen Yrittäjät: Hallitus vesittää lakiesityksensä tavoitetta

Lehtikuva

Suomen Yrittäjät sanoo, että työministeri Matias Marttisen (kok.) tänään esittämät muutokset määräaikaisuuksia koskevaan lakiesitykseen vesittävät sen tavoitetta madaltaa työllistämisen kynnystä.

Lisäksi esitetyt muutokset rajoittavat Suomen Yrittäjien mukaan yritysten mahdollisuuksia tarjota työtä.

MARTTINEN kertoi aiemmin tänään eduskunnassa, että hallituksen lakiesitystä määräaikaisuuksista voitaisiin muuttaa siten, että jatkossa työntekijän kanssa voitaisiin solmia vain yksi enintään vuoden mittainen määräaikaisuus ilman perustetta.

Nykyisessä lakiesityksessä niitä saisi tehdä enintään kolme.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

18.3.2026 13:31

Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.3.2026
Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”
Lue lisää

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU