Suomen Yrittäjiltä tukea TKI-työryhmän työlle – ”Luovat perustan kurssin kääntämiselle”

– Parlamentaarisen työryhmän esitykset ovat tarpeellisia tutkimus- ja kehittämistoiminnan julkisen rahoituksen kasvattamiseksi. Rahoituslain, rahoitussuunnitelman ja pysyvän verokannustimen valmistelu on aloitettava välittömästi, kommentoi johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä.

Eilen julkistettiin parlamentaarisen työryhmän esitys TKI-rahoituksen kasvattamisesta.

– Parlamentaarisen työryhmän esitykset luovat perustan kurssin kääntämiselle. Yritykset tarvitsevat tutkimus- ja kehittämisinvestoinneilleen ennustettavaa vipuvartta. Kunkin hallituksen on vuorollaan sitouduttava nyt sovitun tutkimus- ja kehittämispolitiikan ja -rahoitustavoitteen toteuttamiseen, Kuismanen jatkaa Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

– Myös istuvan hallituksen on kannettava vastuunsa ja peruttava vuoden 2023 rahoitustason pudotus.

Hänen mukaansa yritykset kantavat nyt ja tulevaisuudessa päävastuun Suomessa tehdyistä tutkimus- ja kehittämisinvestoinneista kattaen niistä noin kaksi kolmasosaa. Valtiolla on silti merkittävä tehtävä yritysten uuden T&K-toiminnan vauhdittajana.

– T&K-verovähennyksen on osoitettu kannustavan pk-yrityksiä tutkimus- ja kehittämispanostuksiin. Siksi nyt käytössä oleva verokannustin on säädettävä pysyväksi ja laaja-alaisemmaksi. Lisäksi kevyen byrokratian avustusmekanismeja, kuten innovaatioseteliä, on edelleen kehitettävä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä sanoo.