17.1.2026 07:57 ・ Päivitetty: 17.1.2026 07:57

Suomenkin ratifioima YK-sopimus tänään voimaan

Anna-Liisa Blomberg

YK:n mertensuojelusopimus tulee voimaan tänään. Sopimus koskee merialueita, jotka eivät ole minkään valtion alueella. Se mahdollistaa merien nykyistä laajemman suojelun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Voimaan tuloon vaadittavat kuudenkymmenen maan ratifioinnit saatiin kokoon syyskuussa. Suomi ratifioi sopimuksen toukokuussa. Suomi on myös ehdottanut, että Jäämerelle perustettaisiin suojelualueverkosto.

SOPIMUKSEN tavoitteena on saada 30 prosenttia maailman meristä vuoteen 2030 mennessä riittävän kattavasti suojeltua. Tällä hetkellä vain 2-10 prosenttia merialueista on suojeltu.

Uusi sopimus muun muassa vaatii, että kansainvälisillä merialueilla aloitettavaksi suunnitelluille hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointi.

Neuvottelut sopimuksesta kestivät pitkään, sillä ne aloitettiin jo yli kaksi vuosikymmentä sitten vuonna 2004.

