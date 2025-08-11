Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista syytteet – Eagle S:n ankkuri raahasi pohjaa 90 kilometriä

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Cookin saarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia. Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

KESKUSRIKOSPOLIISIN (KRP) tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Liimatainen kertoi kesäkuussa esitutkinnan valmistumisen aikaan, että poliisin käsityksen mukaan teko oli tahallinen.

- Poliisi on tutkinut rikosta tahallisena. Kyse ei ole huolimattomuudesta, Liimatainen sanoi STT:lle.

Varsinaista motiivia teolle ei poliisin mukaan kuitenkaan selvinnyt.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe katsoo, että teko on ollut tahallinen.

- Tällä hetkellä käsitykseni on, että ensisijaisesti on lähdettävä liikkeelle tahallisista teoista, Rappe sanoo STT:lle.

Rappe sanoo, että rikosoikeudellisesti on kysymys rikosnimikkeistä, joissa on säädetty rangaistavaksi teot, joilla aiheutetaan vakavaa vaaraa yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. Tässä tapauksessa vaara kohdistui tietoliikenteeseen ja sähköverkon toimintaan.

- Se on tämän jutun pääpointti, ei yksittäinen kaapelien katkaisemiselle aiheutettu vahinko, joka sekin tietysti on kaapeleiden omistajille merkittävä vahinko.

SYYTETYT katsovat, että Suomella ei ole asiassa tuomiovaltaa, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella. Rappen mukaan rikoksen seuraukset ovat kuitenkin aiheutuneet Suomessa, ja siksi myös rikos on tehty osittain Suomessa.

Rappen mukaan syyteratkaisuun vaikutti se, että Eagle S -alus on erittäin huonokuntoinen.

- Ajatus tahallisesta rikoksesta perustuu osittain siihen, että kun riittävän huonoilla vehkeillä lähdetään merille, on ennalta arvattavissa, että vahinko sattuu.

Rappen mukaan epäillyt ovat edelleen Suomessa ja matkustuskiellossa.

EAGLE S oli lähtenyt Venäjän Ust-Lugan eli Laukaansuun satamasta ja oli matkalla Egyptin Port Saidiin. Lastina sillä oli polttoainetta. Alus poistui Suomen aluevesiltä sen jälkeen kun sitä koskeva takavarikko purettiin helmikuun 28. päivänä.

Vaurioitunut Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteys palasi kaupalliseen käyttöön juhannusaattona.

Eagle S:n on epäilty kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Venäjän varjolaivastolla tarkoitetaan öljyä ja kaasua kuljettavia tankkereita, joilla Venäjä on pystynyt kiertämään sille asetettuja ulkomaankaupan pakotteita. Sekä alusten omistussuhteet että niiden vakuutukset ovat olleet epäselviä.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 14.39.