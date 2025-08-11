Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

11.8.2025 10:32 ・ Päivitetty: 11.8.2025 11:39

Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista syytteet – Eagle S:n ankkuri raahasi pohjaa 90 kilometriä

LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI
Suomen rajavartiosto ohjasi Eagle S -aluksen satamaan Porvoossa 25. joulukuuta 2024.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet Suomenlahden joulupäivän kaapelirikoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Cookin saarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenia sekä ensimmäistä ja toista perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia. Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

KESKUSRIKOSPOLIISIN (KRP) tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Liimatainen kertoi kesäkuussa esitutkinnan valmistumisen aikaan, että poliisin käsityksen mukaan teko oli tahallinen.

-  Poliisi on tutkinut rikosta tahallisena. Kyse ei ole huolimattomuudesta, Liimatainen sanoi STT:lle.

Varsinaista motiivia teolle ei poliisin mukaan kuitenkaan selvinnyt.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe katsoo, että teko on ollut tahallinen.

-  Tällä hetkellä käsitykseni on, että ensisijaisesti on lähdettävä liikkeelle tahallisista teoista, Rappe sanoo STT:lle.

Rappe sanoo, että rikosoikeudellisesti on kysymys rikosnimikkeistä, joissa on säädetty rangaistavaksi teot, joilla aiheutetaan vakavaa vaaraa yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. Tässä tapauksessa vaara kohdistui tietoliikenteeseen ja sähköverkon toimintaan.

-  Se on tämän jutun pääpointti, ei yksittäinen kaapelien katkaisemiselle aiheutettu vahinko, joka sekin tietysti on kaapeleiden omistajille merkittävä vahinko.

SYYTETYT katsovat, että Suomella ei ole asiassa tuomiovaltaa, koska kaapeleiden vauriopaikat ovat Suomen aluevesien ulkopuolella. Rappen mukaan rikoksen seuraukset ovat kuitenkin aiheutuneet Suomessa, ja siksi myös rikos on tehty osittain Suomessa.

Rappen mukaan syyteratkaisuun vaikutti se, että Eagle S -alus on erittäin huonokuntoinen.

-  Ajatus tahallisesta rikoksesta perustuu osittain siihen, että kun riittävän huonoilla vehkeillä lähdetään merille, on ennalta arvattavissa, että vahinko sattuu.

Rappen mukaan epäillyt ovat edelleen Suomessa ja matkustuskiellossa.

EAGLE S oli lähtenyt Venäjän Ust-Lugan eli Laukaansuun satamasta ja oli matkalla Egyptin Port Saidiin. Lastina sillä oli polttoainetta. Alus poistui Suomen aluevesiltä sen jälkeen kun sitä koskeva takavarikko purettiin helmikuun 28. päivänä.

Vaurioitunut Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteys palasi kaupalliseen käyttöön juhannusaattona.

Eagle S:n on epäilty kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Venäjän varjolaivastolla tarkoitetaan öljyä ja kaasua kuljettavia tankkereita, joilla Venäjä on pystynyt kiertämään sille asetettuja ulkomaankaupan pakotteita. Sekä alusten omistussuhteet että niiden vakuutukset ovat olleet epäselviä.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 14.39.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
11.8.2025
Talouskuri tappaa kasvun – Suomen fiskaalikonservatismi kestää nälänhädät, lamat ja hallitukset
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
8.8.2025
Janne Riiheläinen: Palestiinan, presidentin ja politiikan kolmiodraama
Lue lisää

Maria Guzenina

Kolumnit
10.8.2025
Ministeri Purran mestarisuunnitelma: Suomi Trumpistaniaksi
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
10.8.2025
Tampereen Teatterikesä päättyi outolinnun vapauttavaan lentoon
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU