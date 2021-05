”Suomessa ei ole tarkoitus rajoittaa autoilua” – SDP:n Kymäläinen vääntää rautalangasta, mistä tiekartassa on kyse

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää tärkeänä, että tiekartan myötä Suomella on näkymä siitä, miten yhdessä sovittuihin ilmastotavoitteisiin päästään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus hyväksyi tänään periaatepäätöksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä kotimaan liikenteessä, lentoliikenteessä sekä meri- ja sisävesiliikenteessä. Erityisesti tieliikennettä koskeva periaatepäätös, joka tunnetaan paremmin fossiilittoman liikenteen tiekarttana, on keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä tulevina vuosina.

– Koska valtaosa liikenteen päästöistä aiheutuu tieliikenteestä, siellä on myös suurin päästövähennyspotentiaali. Hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet keinoista, joiden avulla päästöjä vähennetään oikeudenmukaisesti, Kymäläinen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa keskeistä on, että kestävää liikkumista edistetään monipuolisella ja laajalla keinovalikoimalla, ennen kaikkea tuet ja kannustimet edellä.

– Suomessa ei ole tarkoitus kieltää polttomoottoriautoja tai rajoittaa autoilua, vaan vähentää päästöjä, Kymäläinen muistuttaa.

”Ilmastoteknologia voi olla Suomelle vientivaltti.”

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Vastuullisista päästövähennystavoitteista on sovittu kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhteisesti viime hallituskaudella. Tiukkoihin päästövähennyksiin on sitouduttu kaikissa EU-maissa. Fossiilittoman liikenteen tiekartan laatiminen perustuu Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan.

– Huomionarvoista on myös, että ilmastotoimet tuovat mukanaan investointeja ja työpaikkoja. Suomella on erinomainen mahdollisuus toimia edelläkävijänä esimerkiksi synteettisten polttoaineiden saralla, Kymäläinen painottaa.

Hänen mukaansa pitkällä tähtäimellä erityisesti sähköä hyödyntävä Power-To-X -teknologia on tärkeässä roolissa kestävien liikennepolttoaineiden tuotannossa, kun ylletään teolliseen mittakaavaan.

– Ilmastoteknologia voikin tulevaisuudessa olla Suomelle merkittävä vientivaltti.