Suomessa tänään 1151 koronatartuntaa

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 11 000 koronatartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänään raportoitu päivittäinen tartuntaluku kipuaa yhdeksi epidemia-ajan korkeimmista. THL raportoi tänään 1 151 uutta tartuntaa.

Sairaalahoidossa on nyt 299 koronapotilasta, joista 38 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on kuusi ja tehohoidossa kaksi ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Ensimmäisiä koronarokoteannoksia on annettu eilisen jälkeen noin 1 300 ja toisia noin 3 400. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on yhä liki 81 prosenttia ja toisen osalta päälle 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneissä.

Kolmannen rokoteannoksen on saanut THL:n mukaan kolme prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Ilmaantuvuus on yhä suurin Keski-Pohjanmaalla

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 199 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahdella viikon jaksolla vastaava luku oli 142.

Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat THL:n mukaan edellisten päivien tavoin Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 314 ja Pohjois-Pohjanmaan 313. Oulun kaupunki kertoi tänään tiedotteessaan, että Oulussa positiivisten testitulosten osuus kaikista testeistä on yli 10 prosenttia.

Kolmanneksi suurin ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 265.

Ilmaantuvuus on korkealla laajasti ympäri Suomen. Ilmaantuvuusluku jää alle sadan vain Ahvenanmaalla (10), Lapin (48) ja Pohjois-Savon (65) sairaanhoitopiireissä sekä Kainuussa (77) ja Etelä-Savossa (78). Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.