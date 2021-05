Suomessa yksi uusi koronakuolema, tehohoidossa on 28 potilasta

Suomessa on todettu keskiviikon jälkeen yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pandemian alusta lähtien Suomessa on ilmoitettu yhteensä 931 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa.

THL kertoo, että koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on nyt 122 potilasta, joista 28 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä on noussut keskiviikon jälkeen neljällä.

Yhteensä koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on noussut keskiviikosta kahdeksalla.