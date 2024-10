Suomi aikoo hakea poikkeuslupaa minkin tarhauksen jatkamiseksi – SDP, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat

Suomi kannattaa EU-komission suunnitelmaa lisätä minkki unionin haitallisten vieraslajien listalle, mutta aikoo hakea poikkeuslupaa minkin tarhauksen jatkamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli asiaa perjantaina. Aiemmin maa- ja metsätalousvaliokunta sekä ympäristövaliokunta ovat asettuneet tukemaan hallituksen suunnitelmaa poikkeusluvan hakemisesta.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät molemmissa valiokunnissa eriävän mielipiteen poikkeusluvan hakemisesta.

Hallitus katsoo, että minkki on kiistattomasti haitallinen vieraslaji ja uhka luonnon monimuotoisuudelle. Sen takia on perusteltua, että minkki lisätään EU:n vieraslajiluetteloon. Sitä kautta koko EU:n alueella voidaan tehostaa minkin torjuntaa.

EU:n vieraslajiluettelossa on tällä haavaa 88 lajia. Luetteloon lisättyjä lajeja ei saada tuoda EU:n alueelle, pitää, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille tai päästää ympäristöön. Minkin tarhaaminen ei siten voisi jatkua Suomessa, ellei Suomi saa poikkeuslupaa sen jatkamiselle.

Suomi sai vuonna 2018 vastaavan poikkeusluvan supikoiran turkistarhauksen jatkamiseksi.

Minkki on levinnyt Suomen luontoon turkistarhoilta. Se on jo lisätty Suomen kansalliseen vieraslajiluetteloon ja on luokiteltu kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi.

EU:n vieraslajilistalle esitettäviä muita lajeja ovat japaninkauris ja kanadanmajava.