12.9.2025 09:01 ・ Päivitetty: 12.9.2025 13:25

Suomi kovisteli Venäjän lähettilästä Puola-drooneista

iStock
Puolaan lensi ja putosi tällä viikolla useita venäläisiä sotilaslennokkeja. Kuvan drooni ei liity tapaukseen.

Suomen ulkoministeriö on puhutellut Venäjän Suomen-suurlähettilästä Puolan ilmatilaan kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi. Ulkoministeriö vahvisti asian viestipalvelu X:ssä perjantaina iltapäivällä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ulkoministeriö kertoi aikeistaan STT:lle perjantaiaamuna.

Edellisen kerran suurlähettiläs Pavel Kuznetsov joutui selittämään ulkoministeriölle maansa toimia toukokuussa, kun kaksi Venäjän sotilaskonetta oli koukannut Porvoon edustalla Suomen ilmatilassa.

Muutkin EU-maat ovat aktivoituneet Puola-jupakassa. Esimerkiksi Ranska on kutsunut Venäjän Ranskan-suurlähettilään puhutteluun ilmatilaloukkausten takia, kertoo maan ulkoministeri Jean-Noel Barrot.

Venäjän suurlähettiläs pääsi puhutteluun niin ikään Ruotsissa.

-  Venäjän loukkaukset eivät ole hyväksyttäviä ja muodostavat uhan Euroopan turvallisuudelle, sanoi Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard tapaamisen jälkeen Guardian-lehden mukaan.

Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Maan rajojen sisäpuolelle putosi toistakymmentä miehittämätöntä lentolaitetta. Osan ampui alas Puolan ja Naton ilmapuolustus.

Juttua muokattu klo 16:25, vaihdettu aikamuoto puhuttelun jälkeen.

