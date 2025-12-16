Suomi ja Puola: Voimme ottaa johtovastuuta EU:n itärajan puolustuksesta

Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että Suomi on valmis johtamaan EU:n itärajan puolustushanketta yhdessä Puolan kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo kommentoi asiaa tiistaina Euroopan unionin itäisten maiden johtajien tapaamisen yhteydessä Helsingissä.

Itäiset jäsenvaltiot eli Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Bulgaria ja Romania ovat ehdottaneet uutta unionin lippulaivahanketta EU:n itärajan puolustamisen vahvistamiseksi.

- Olemme yhdessä sopineet tekevämme työtä sen eteen, että itärajan puolustukseen keskittyvä EU-tason lippulaivahanke käynnistyisi. Suomi on valmis ottamaan hankkeessa johtavan roolin yhdessä Puolan kanssa, Orpo sanoi.

MAIDEN TIISTAINA julkaiseman yhteisen julkilausuman mukaan Venäjä pyrkii luomaan puskurivyöhykkeen, joka ulottuu arktiselta alueelta Itämeren ja Mustanmeren kautta Välimerelle.

Itäiset maat sanovat olevansa tämän uhan etulinjassa, vaikka uhka vaikuttaa niiden mukaan kautta koko Euroopan mantereen.

Puolan pääministeri Donald Tusk sanoi tiedotustilaisuudessa niin ikään, että Puola on valmis johtamaan ”itäisen reunan koalitiota” yhdessä Suomen kanssa.

Hänen mukaansa hankkeessa tulisi keskittyä erityisesti eurooppalaisen droonipuolustuksen kehittämiseen.

Lisäksi Tusk piti tärkeänä, että uusi mahdollinen hanke täydentäisi muita projekteja, kuten Puolan East Shield -hanketta ja Baltiaan suunniteltua Baltic Defence Line -puolustuslinjaa.

Tusk myös antoi ymmärtää, että maaperä voisi olla EU:ssa kuohkeaa uuden itärajan puolustushankkeen käynnistämiselle.

- EU:ssa on vihdoin alettu ymmärtää, että Euroopan itärajan puolustaminen on yhteinen eurooppalainen tehtävämme ja vastuumme, Tusk kertoi.