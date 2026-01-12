Suomi ja Ruotsi: Pysäytetään luksustuotevienti Venäjälle

Suomi ja Ruotsi haluavat lopun venäläisten lannoitteiden tuonnille EU:hun sekä eurooppalaisten luksustuotteiden viennille Venäjälle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Naapurimaiden yhteisestä aloitteesta kertoi Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard Sälenin turvallisuuskonferenssissa.

Hän myönsi, ettei luskustuotteiden vientikiellolla ole ratkaisevaa merkitystä sodan kannalta. Ministerin mukaan toimi olisi kuitenkin moraalisesti oikea.

- Minua provosoi se, että rikkaat venäläiset kuluttajat voivat pukeutua kalliisiin italialaisiin merkkivaatteisiin ja juoda hienoja ranskalaisia viinejä, Stenergard perusteli.

Lannoitteiden ostamisen lopettamisella sen sijaan olisi merkitystä, sillä kyseessä on Venäjän kolmanneksi suurin vientiartikkeli EU:n alueelle.

Kolmantena toimena Ruotsi ja Suomi haluavat kieltää kaikkia eurooppalaisia yrityksiä tarjoamasta mitään palveluja laivoille, jotka kuljettavat venäläistä öljyä, kaasua tai hiiltä.

- Ei kuljetuksia. Ei lastin siirtoja alusten välillä. Ei vakuutuksia tai korjauksia, Stenergard luetteli.

Hänen mukaansa tehtävää riittää vielä, vaikka EU on hyväksynyt jo 19 pakotepakettia Venäjää vastaan.

NIIN IKÄÄN Sälenissä maanantaina puhunut Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) muistutti, että Venäjän monitahoinen uhka Euroopalle on tullut jäädäkseen eivätkä Venäjän tavoitteet sen hyökkäyssodassa Ukrainassa ole muuttuneet miksikään.

- On tärkeää muistuttaa kumppaneitamme siitä, ettei Venäjään voi luottaa, Valtonen sanoi.

Sekä hän että Stenergard korostivat, että keskustelun Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi on jatkuttava, vaikka EU:ssa ei saatu viime vuoden lopulla asiasta päätöstä aikaiseksi.

Yhdysvaltain osalta Valtonen sanoi Suomen vielä luottavan siihen liittolaisena.

- Mutta ehkä meillä kaikilla poliitikoilla on nyt haasteena puhua hieman enemmän amerikkalaisten kollegoidemme kanssa ja vakuuttaa heidät siitä, että YK:n peruskirja ja kansainvälinen oikeus ovat myös Yhdysvaltain edun mukaisia, Valtonen sanoi vastuksena tilaisuuden juontajan kysymykseen.

Puheessaan Valtonen toisti Suomen kannan, jonka mukaan Grönlannin kohtalosta päättäminen kuuluu vain Tanskalle ja grönlantilaisille. Hänen mukaansa Yhdysvaltain ja sen liittolaisten keskinäisen luottamuksen säilyttäminen on tärkeää.

- Pohjoismaille on kunnia kutsua Yhdysvaltoja liittolaisekseen. Mutta me odotamme, että tämä tunne on molemminpuolinen, Valtonen sanoi.

Teksti: STT / Niilo Simojoki