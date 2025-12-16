Suomi määräsi turvapaikan saaneet venäläislapset palautettavaksi – EIT: Euroopan ihmisoikeussopimusta ei rikottu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) katsoo, että Suomi ei rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta tapauksessa, jossa Suomesta turvapaikan saaneet venäläislapset määrättiin palautettavaksi Venäjälle.

Venäläismies toi tuolloin 9- ja 11-vuotiaat lapsensa Suomeen syksyllä 2022 ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta.

Äiti vaati lasten palauttamista Venäjälle vedoten Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen. Helsingin hovioikeus hylkäsi vaatimuksen maaliskuussa 2023. Hovioikeuden mukaan oli olemassa vaara sille, että lapset altistuisivat kotimaassaan henkisille vaurioille. Syynä oli, että Venäjällä lapset olivat koulussa osallistuneet sotilastaitokoulutukseen ja toinen lapsista kävi niin sanottua kadettiluokkaa.

Syyskuussa 2023 korkein oikeus (KKO) kumosi Helsingin hovioikeuden päätöksen ja määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Korkein oikeus ei muuttanut kantaansa senkään jälkeen, kun isälle ja lapsille oli myönnetty turvapaikka. Isä vei tapauksen EIT:hen.

EIT:N mukaan tapauksessa tuli kyseeseen ihmisoikeussopimuksen 8. artikla, joka koskee oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta. Se katsoi, että KKO oli riittävästi perustellut tähän oikeuteen puuttumisen.

Molemmat lapset vastustivat palauttamistaan, ja vanhempi lapsi kykeni KKO:n mukaan muodostamaan ikänsä vuoksi asiasta itsenäisen kannan. KKO antoi kuitenkin painoarvoa sille, että lasten suku oli muuten Venäjällä, ja arvioi, että lasten kokonaisetu puhui palauttamisen puolesta.

EIT antoi täytäntöönpanokiellon KKO:n päätökselle oman käsittelynsä ajaksi. Tiistaina antamassaan tuomiossa EIT katsoi, että lapsia ei ole syytä palauttaa Venäjälle ennen kuin EIT:n tuomio tulee lopulliseksi.

Tuomio tulee lopulliseksi kolmen kuukauden kuluessa sen antamisesta, ellei joku osapuolista sitä ennen ilmoita tuomioistuimelle, että vaatii asian siirtämistä suuren jaoston käsiteltäväksi. Suuren jaoston lautakunta käsittelee pyynnön, ja jos pyyntöä ei hyväksytä, aiempi tuomio tulee lopulliseksi. Muuten suuri jaosto antaa asiassa tuomion, joka tulee lopulliseksi antamishetkellä.