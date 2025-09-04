Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

4.9.2025 12:27 ・ Päivitetty: 4.9.2025 12:35

Suomi päättää huomenna Palestiina-julkilausumasta – Orpo: ”Toivottavasti löytyy hyvä loppuratkaisu”

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Petteri Orpon (kok.) hallitus linjaa huomenna liittyykö Suomi Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla valmisteltuun kahden valtion mallia ajavaan YK-julkilausumaan.

Demokraatti

Demokraatti

Heinäkuussa valmistuneessa julkilausumassa pyritään kahden valtion mallin eli Israelin ja Palestiinan rauhanomaiseen toteuttamiseen. Hallitus on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan malliin sitoutunut.

Pääministeri Orpo vahvisti torstaina eduskunnassa, että asian käsittely on hallituksessa loppumetreillä. Orpo on kertonut aikaisemmin suhtautuvansa julkilausuman allekirjoittamiseen myönteisesti.

– Odotetaan sinne huomiseen. Toivottavasti löytyy hyvä loppuratkaisu, Orpo sanoi torstaina.

JULKILAUSUMASSA ei tunnusteta Palestiinan valtiota, joten liittyminen ei periaatteessa ole poissuljettua myöskään kristillisdemokraateille. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah kuitenkin totesi elokuun puoluekokouksessa, ettei KD kannata julkilausuman allekirjoittamista.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi torstaina eduskunnassa, ettei perussuomalaisilla vielä ole valmista näkemystä aiheesta.

– Itse valtion tunnustamiseen meidän (perussuomalaisten) kantamme on selvä, mutta tässä julkilausuman yhteydessä vielä katsomme tarkasti, että mitä se sisältää, Purra sanoi.

Julkilausumaan liittymisestä päättää viime kädessä ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
3.9.2025
Valtakunnansovittelija kaipaa keskustelua siitä, milloin yleisestä linjasta voidaan poiketa – “Tasapäistäminen tuntuu aika erikoiselta”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
3.9.2025
SDP:n Marttila vankilain uudistuksesta: Vankiloihin tarvitaan myös lisää tilaa ja henkilökuntaa
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
3.9.2025
Arvio: Jani Kaaron kirjassa kuvataan, millaista on massahysteria – laumasielu elää niin jalkapallohuliganismissa kuin poliittisissa liikkeissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU