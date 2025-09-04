Politiikka
4.9.2025 12:27 ・ Päivitetty: 4.9.2025 12:35
Suomi päättää huomenna Palestiina-julkilausumasta – Orpo: ”Toivottavasti löytyy hyvä loppuratkaisu”
Petteri Orpon (kok.) hallitus linjaa huomenna liittyykö Suomi Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla valmisteltuun kahden valtion mallia ajavaan YK-julkilausumaan.
Heinäkuussa valmistuneessa julkilausumassa pyritään kahden valtion mallin eli Israelin ja Palestiinan rauhanomaiseen toteuttamiseen. Hallitus on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan malliin sitoutunut.
Pääministeri Orpo vahvisti torstaina eduskunnassa, että asian käsittely on hallituksessa loppumetreillä. Orpo on kertonut aikaisemmin suhtautuvansa julkilausuman allekirjoittamiseen myönteisesti.
– Odotetaan sinne huomiseen. Toivottavasti löytyy hyvä loppuratkaisu, Orpo sanoi torstaina.
JULKILAUSUMASSA ei tunnusteta Palestiinan valtiota, joten liittyminen ei periaatteessa ole poissuljettua myöskään kristillisdemokraateille. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah kuitenkin totesi elokuun puoluekokouksessa, ettei KD kannata julkilausuman allekirjoittamista.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoi torstaina eduskunnassa, ettei perussuomalaisilla vielä ole valmista näkemystä aiheesta.
– Itse valtion tunnustamiseen meidän (perussuomalaisten) kantamme on selvä, mutta tässä julkilausuman yhteydessä vielä katsomme tarkasti, että mitä se sisältää, Purra sanoi.
Julkilausumaan liittymisestä päättää viime kädessä ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.