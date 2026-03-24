24.3.2026 14:46 ・ Päivitetty: 24.3.2026 14:46

Suomi peruutti: vaalitietojärjestelmää ei siirretä jenkkipilveen

Suomen valtio jättää vaalitietojärjestelmänsä ensi kevään vaaleihin asti ennalleen, eikä sitä siirretäkään yhdysvaltalaisen Amazonin pilvipalveluihin.

Tietojärjestelmän uudistamista on suunniteltu vuodesta 2021 alkaen, ja viime keväänä oikeusministeriö valitsi uudeksi alustaksi Amazonin pilvipalvelut.

Ministeriön tiedotteen mukaan nyt ”kansainvälisen tilanteen muuttumisen” takia uudistusta kuitenkin lykätään. Seuraavat eduskuntavaalit mennään vanhalla kotimaisella tekniikalla, Suomessa sijaitsevilla palvelimilla.

Ministeriö ei suoraan sano, että riippuvuutta yhdysvaltalaisesta teknologiasta pidettäisiin erityisen riskialttiina, vaan perustelee päätöstä halulla varmistaa kansalaisten luottamus äänestystekniikkaan.

Valtio aikoo uudistaa vaalitietojärjestelmänsä seuraavien vaalien jälkeen, mutta valituista tekniikkaratkaisuista ministeriö lupaa kertoa myöhemmin.

 

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
24.3.2026
Orpo: Hallitus ottaa energian hinnannousun vakavasti – Purra: Tuki pitäisi rahoittaa lisäsäästöillä muualta
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
23.3.2026
Arvio: Karl Ove Knausgårdin uudessa romaanissa taiteilija uhraa kaiken tullakseen rikkaaksi ja kuuluisaksi
Lue lisää

