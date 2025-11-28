Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.11.2025 13:57 ・ Päivitetty: 28.11.2025 13:57

Suomi sulkee Afganistanin, Myanmarin ja Pakistanin suurlähetystönsä – Uusi konsulaatti Yhdysvaltoihin

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Ulkoministeriön mukaan sulkemiseen vaikuttavat maiden poliittisissa tilanteissa tapahtuneet muutokset sekä ohuet kaupallistaloudelliset suhteet Suomen kanssa.

Suomi aikoo ensi vuoden aikana sulkea suurlähetystönsä Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa, Myanmarin pääkaupungissa Yangonissa ja Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa, kertoi ulkoministeriö perjantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriön mukaan kyseiset suurlähetystöt suljetaan toiminnallisten ja strategisten syiden takia. Niiden taustalla vaikuttavat maiden poliittisissa tilanteissa tapahtuneet muutokset sekä ohuet kaupallistaloudelliset suhteet Suomen kanssa.

Läsnäoloa Yhdysvalloissa sitä vastoin vahvistetaan perustamalla uusi pääkonsulaatti Texasin osavaltiossa sijaitsevaan Houstoniin, koska Suomen läsnäoloa keskeisellä vientimarkkinalla halutaan vahvistaa.

Seuraavassa vaiheessa ministeriö avaa kaupallisia toimipisteitä joissakin sellaisissa kaupungeissa, joissa aiemmin sijaitsi Business Finlandin toimipiste.

ULKOMINISTERIÖ tarkastelee säännöllisesti Suomen edustustoverkkoa. Ministeriön mukaan tavoitteena on kohdistaa resurssit maihin, jotka ovat Suomen kannalta strategisesti merkittäviä.

-  Kehitämme Suomen edustustoverkostoa määrätietoisesti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toimintaympäristömme muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Tehtävät muutokset tukevat vahvemman ja kilpailukykyisemmän Suomen rakentamista ja Suomen ulkosuhteiden hoitamista painopisteidemme mukaisesti, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tiedotteessa.

