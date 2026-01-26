Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

26.1.2026 11:15 ・ Päivitetty: 26.1.2026 11:15

Suomi valitti merenkulkuyhteisölle Venäjän paikannushäirinnästä

iStock

Suomi ja 13 muuta Euroopan maata Itämeren ja Pohjanmeren rannoilla ovat lähettäneet yhteisen kirjeen kansainväliselle merenkulkuyhteisölle niin sanotun GNSS-häirinnän aiheuttamista turvallisuusriskeistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

GNSS-häirinnällä tarkoitetaan tahallista aika- ja paikkatiedon häirintää. Yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä on yhdysvaltalainen GPS.

Kirjeessä todetaan, että häiriöiden takana on Venäjä ja että häiriöt asettavat kaikki alukset vaaraan. Kirjoittajat painottavat, että nykyaikainen merenkulku perustuu luotettavaan satelliittinavigointiin.

- Maailmanlaajuisten navigointijärjestelmien tarkka ja keskeytymätön toiminta ei ole teknistä ylellisyyttä vaan olennainen turvallisuustekijä. Näiden signaalien häirintä on vaaraksi merenkulun turvallisuudelle ja luotettavuudelle, toteavat allekirjoittajamaat Suomi, Belgia, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Latvia, Liettua, Hollanti, Norja, Puola, Ruotsi, Britannia ja Islanti.

TALVELLA turvallisuusriskit kasvavat, kun jääolosuhteet vaikeutuvat, allekirjoittajat varoittavat.

Suomen puolesta kirjeen on allekirjoittanut liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) joka toteaa, että Suomi on pitänyt häirintää ja sen aiheuttamia riskejä esillä kansainvälisissä yhteyksissä.

- Erityinen huolemme koskee aluksia ja miehistöä, joilla ei ole valmiuksia talvimerenkulkuun ja joihin kohdistuu GNSS-häirintää. Haluamme varmistaa, että kaikki maat sitoutuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja toisaalta varautuvat häiriöihin Itämeren alueella liikkuessaan, Ranne sanoi tiedotteessa.

Kirjeessä esitetään, että merenkulkuyhteisön ja viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä vaihtoehtoisten radionavigointijärjestelmien kehittämiseksi.

Vaihtoehtoja voidaan tarvita tilanteissa, joissa GNSS-signaalia ei voida käyttää häiriöiden, kuuluvuusongelmien, häirinnän tai järjestelmäkatkosten vuoksi. Lisäksi pitää varmistaa, että aluksilla ja miehistöillä on valmiudet toimia häiriöiden aikana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
26.1.2026
Arvio: Tekoälyä koskevat myytitkin voivat olla vaarallisia
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
23.1.2026
Janne Riiheläinen: Hyvää kymmenvuotispäivää, infosotaveteraanit!
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU