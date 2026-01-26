Suomi valitti merenkulkuyhteisölle Venäjän paikannushäirinnästä

Suomi ja 13 muuta Euroopan maata Itämeren ja Pohjanmeren rannoilla ovat lähettäneet yhteisen kirjeen kansainväliselle merenkulkuyhteisölle niin sanotun GNSS-häirinnän aiheuttamista turvallisuusriskeistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

GNSS-häirinnällä tarkoitetaan tahallista aika- ja paikkatiedon häirintää. Yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä on yhdysvaltalainen GPS.

Kirjeessä todetaan, että häiriöiden takana on Venäjä ja että häiriöt asettavat kaikki alukset vaaraan. Kirjoittajat painottavat, että nykyaikainen merenkulku perustuu luotettavaan satelliittinavigointiin.

- Maailmanlaajuisten navigointijärjestelmien tarkka ja keskeytymätön toiminta ei ole teknistä ylellisyyttä vaan olennainen turvallisuustekijä. Näiden signaalien häirintä on vaaraksi merenkulun turvallisuudelle ja luotettavuudelle, toteavat allekirjoittajamaat Suomi, Belgia, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Latvia, Liettua, Hollanti, Norja, Puola, Ruotsi, Britannia ja Islanti.

TALVELLA turvallisuusriskit kasvavat, kun jääolosuhteet vaikeutuvat, allekirjoittajat varoittavat.

Suomen puolesta kirjeen on allekirjoittanut liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) joka toteaa, että Suomi on pitänyt häirintää ja sen aiheuttamia riskejä esillä kansainvälisissä yhteyksissä.

- Erityinen huolemme koskee aluksia ja miehistöä, joilla ei ole valmiuksia talvimerenkulkuun ja joihin kohdistuu GNSS-häirintää. Haluamme varmistaa, että kaikki maat sitoutuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja toisaalta varautuvat häiriöihin Itämeren alueella liikkuessaan, Ranne sanoi tiedotteessa.

Kirjeessä esitetään, että merenkulkuyhteisön ja viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä vaihtoehtoisten radionavigointijärjestelmien kehittämiseksi.

Vaihtoehtoja voidaan tarvita tilanteissa, joissa GNSS-signaalia ei voida käyttää häiriöiden, kuuluvuusongelmien, häirinnän tai järjestelmäkatkosten vuoksi. Lisäksi pitää varmistaa, että aluksilla ja miehistöillä on valmiudet toimia häiriöiden aikana.