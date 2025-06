Suomi vältti EU:n tarkkailuluokan – ”Komissio on ymmärtänyt”

Suomi ei joudu niin sanotulle tarkkailuluokalle eli Euroopan komission liiallisen alijäämän menettelyyn. Demokraatti Demokraatti

Sen sijaan komissio suosittelee, että EU:n neuvosto aktivoi Suomelle kansallisen poikkeuslausekkeen. Perusteena ovat kasvavat puolustusmenot.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toteaa olevansa ratkaisuun tyytyväinen.

– Komissio on ymmärtänyt Suomen poikkeuksellisen tilanteen. Olemme joutuneet vahvistamaan puolustustamme, koska turvallisuusympäristömme on muuttunut. Muutos on vaikuttanut merkittävästi Suomen talouteen, Purra sanoo valtiovarainministeriön tiedotteessa.

SUOMI pyysi kansallisen poikkeuslausekkeen aktivointia 30. huhtikuuta koordinoidusti 15 muun EU:n jäsenmaan kanssa, koska hallitus on päättänyt nostaa puolustusmenot 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Pyyntö koskee vuosia 2025-2028.

Jäsenmaat sitoutuvat EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattamiseen myös poikkeuslausekkeen voimassaolon aikana.

EU:n perussopimuksen mukaan jäsenmaan julkisen talouden alijäämä saisi olla enintään 3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.