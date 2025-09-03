Super huolestui jäsenistään – hallitus leikkaa edullisten vuokra-asuntojen tuotannosta

Leikkaus osuu julkisrahoitteisten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoon, joita voidaan sen vuoksi rakentaa tulevina vuosina entistä vähemmän.

– Tämä heikentää erityisesti pienituloisten, kuten lähihoitajien ja lastenhoitajien, mahdollisuuksia päästä kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon. Vuokratason nousu vaikuttaa suhteellisesti enemmän matalapalkka-aloilla työskenteleviin, sillä heidän tulonsa eivät riitä kattamaan korkeampia asumiskustannuksia, puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo Superin tiedotteessa.

SUPERIN mukaan kohtuuhintaisten asuntojen pula pahenee erityisesti kasvukeskuksissa, joissa vuokrataso on jo ennestään korkea. Tämä vaikeuttaa erityisesti matalapalkka-alojen työntekijöiden mahdollisuuksia asua työpaikkansa lähellä. Päätös nostaa asumisen hintaa ja lisää myös rakennusalan työttömyyttä.

Superin mukaan leikkauksella on vaikutusta myös sote-sektorin palveluihin. ARA-lainoitusta ja investointiavustuksia on käytetty laajasti erityisryhmien, kuten vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien, asumisen tukemiseen. Jos ARA-lainoitusta leikataan, tämä voi suoraan heikentää erityisryhmien mahdollisuuksia saada sopivia ja kohtuuhintaisia asuntoja.