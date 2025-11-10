Super vaatii ratkaisuja kotihoidon kriisiin: Vanhusten hyvä hoito ja hoitajien jaksaminen eivät saa jäädä säästöjen jalkoihin

Hoitajaliitto Super vaatii hallitusta varmistamaan kotihoidon riittävät resurssit. THL:n selvityksen mukaan vain noin puolet kotihoidon iäkkäistä asiakkaista kokee saavansa riittävästi hoitoa. Demokraatti Demokraatti

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inbergin mukaan tilanne on kestämätön vanhusten, heidän omaistensa ja hoitajien näkökulmasta.

– Tyypillinen kotihoidon asiakas on muistisairas ja hänellä on suuri avun tarve kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan, mutta palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. Hallituksen on syytä perehtyä THL:n selvitykseen ja turvata resurssit leikkausten sijaan, Inberg sanoo tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan 52 prosenttia kotihoitoa tuottavista yksiköistä pystyi viime vuonna toteuttamaan suunnitellun määrän palvelutunteja.

Super huomauttaa, että alueelliset erot ovat selvityksen mukaan suuria. Helsingissä palvelut toteutuivat suunnitellusti vain 11 prosentissa yksiköistä, kun Pohjois-Karjalassa luku on 86 prosenttia.

– Tämä rikkoo vanhuspalvelulain ja perustuslain vaatimuksia yhdenvertaisista palveluista, Super toteaa.

Super nostaa esiin myös omat selvityksensä kotihoidon tilasta. Ne kertovat muun muassa lähihoitajien kiireestä ja asiakkaiden erittäin huonosta toimintakyvystä.

– Hoitajat kokevat, etteivät kaikki asiakkaat ole turvassa kotonaan, eivätkä hoitajat pysty suorittamaan kotihoidon palvelua asiakkaan parhaaksi.

LAKIIN ei ole kirjattu ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen kaltaista vaatimusta kotihoitoon. Kotihoidon järjestämistä ja resursseja ohjaa lain yleinen vaatimus riittävistä palveluista.

THL:n mielestä kotihoitoon tarvitaan selkeä palvelulupaus. Super katsoo, että lain vaatimuksia pitää tarkentaa.

– Palvelujen tulee vastata ihmisten tarpeisiin ja tarpeiden määrittelyn perustua yksilölliseen arviointiin. Ei riitä, että palveluja vain on olemassa, eikä palvelujen saatavuus saa riippua asuinpaikasta, Inberg sanoo.

– Jotta kotihoidon asiakkaiden palvelut pystytään turvaamaan ja toteuttamaan asiakas- ja potilasturvallisesti, lakia on tarkennettava. Viime aikoina olemme nähneet sen, miten hyvinvointialueet leikkaavat kaikesta ei-lakisääteisestä toiminnasta.

Hoivakriisi ei helpota palveluita keventämällä.

SUPER nostaa esiin, että Jyväskylän yliopiston professori Teppo Krögerin mukaan vanhustenhoidosta puuttuu yli miljardi euroa.

– Hoivakriisi ei helpota palveluita keventämällä, koska vanhusten määrä kasvaa, joten myös hoivan tarve kasvaa.

THL:n selvityksen mukaan joka viides omainen on uupunut, kuormittunut tai kykenemätön jatkamaan huolenpitoa.

Superin selvitysten mukaan myös kotihoidossa työskentelevät lähihoitajat kokevat työssään kuormitusta.

– Kuormitus lisää sairauspoissaoloja ja hoitajien huolta vanhuksista. Tämä puolestaan lisää merkittävästi sijaiskustannuksia ja heikentää alan houkuttelevuutta.

– Vanhusten oikeus hyvään hoitoon ja hoitajien oikeus kestävään työelämään eivät saa jäädä säästötoimien jalkoihin.