THL: Kotihoidon asiakkaista vain hieman yli puolet kokee saamansa palvelun riittäväksi

Kotihoidon iäkkäistä asiakkaista vain hieman yli puolet kokee saamansa kotihoidon avun ja palvelun riittäväksi, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta julkaisusta. Vain alle 40 prosenttia vastanneista asiakkaista kokee, että hoitajat käyttävät heidän luonaan riittävästi aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n tiedotteen mukaan riittämätön kotihoito kuormittaa merkittävästi iäkkäiden läheisiä. Joka viides läheinen kertoo olevansa uupunut, kuormittunut tai kykenemätön jatkamaan huolenpitoa.

Kotihoidon yksiköiden esihenkilöt arvioivat, että henkilöstön määrä vastaa asiakkaiden tarpeita 87 prosentissa yksiköitä. Hyvinvointialueiden välillä on kuitenkin suurimmillaan yli 30 prosenttiyksikön ero.

Palvelusuunnitelmaan tulee THL:n mukaan kirjata, kuinka monta tuntia palvelua asiakkaan tulee saada, jotta se vastaa hänen tarpeitaan.

Suunnitellut palvelutunnit toteutuvat vain puolessa kotihoidon yksiköitä. Paras tilanne on Pohjois-Karjalassa, jossa suunnitellut tunnit toteutuvat 86 prosentissa yksiköitä. Heikoimmalta tilanne näyttää Helsingissä, jossa tunnit toteutuvat vain 11 prosentissa yksiköitä.

VANHUSPALVELULAIN mukaan hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään ihmisen pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla palveluilla. Palvelujen tulisi vastata yhdenvertaisesti ja kokonaisvaltaisesti iäkkään tarpeisiin asuinpaikasta riippumatta.

- Tulosten valossa yhdenvertaisuus ei näytä vielä toteutuvan kotihoidossa, THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo toteaa tiedotteessa.

Alastalo uskoo, että eniten haasteita aiheuttaa hoitajien kiire asiakaskäynneillä sekä henkilöstön määrä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin.

- Kiire voi selittää myös sitä, että asiakkaat ovat tyytymättömiä hoidon ja kodinhoidollisten tehtävien laatuun tai määrään, mikä on havaittu asiakaspalautteissa, Alastalo kertoo tiedotteessa.

Vuonna 2024 säännöllisessä kotihoidossa oli reilut 85 000 yli 75-vuotiasta asiakasta. THL:n julkaisu yhdistää useiden kansallisten tiedonkeruiden tuloksia.

Tiedot perustuvat Vanhuspalvelujen tila -seurannan kotihoidon riittävyys -kyselyyn, johtaminen ja toimintakäytännöt -kyselyyn, vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyyn sekä iäkkäiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn RAI-tietoihin vuosilta 2022-2024.