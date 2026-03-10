Supo: Terrorismin uhka on ennallaan – teknologiariippuvuus alkaa olla riski

Suojelupoliisin mukaan Suomeen kohdistuvan terrorismin uhka on yhä kohtalainen. Tekoälyn kehitys ja valtionkin riippuvuus ulkomaisista pilvipalveluista luovat sen sijaan uusia turvallisuusriskejä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Supo esitteli tiistaina uutta katsaustaan kansallisen turvallisuuden tilasta. Siinä supo arvioi Suomen terroriuhan viisiportaisella asteikolla tasolle kolme. Tila oli sama viime vuonnakin.

Supon mukaan todennäköisimmän isku-uhkan aiheuttavat radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset ihmiset ja pienryhmät.

Länsimaissa on kasvussa erityisesti nuorten ja alaikäisten osuus iskuhankkeisiin osallistuneista. Supon mukaan lasten ja nuorten verkkoympäristöön painottuva radikalisoituminen on ollut huolestuttava ilmiö jo usean vuoden ajan.

- Nuorten osallistumisesta ääriliikkeiden toimintaan on useita vakavia esimerkkejä sekä radikaali-islamistisen että äärioikeistolaisen ideologian kannattajien keskuudesta. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten yleinen väkivaltakiinnostus johtaa todennäköisesti vakaviin väkivallantekoihin, katsauksessa sanotaan.

MYÖNTEISIÄ käänteitä ei Suomen turvallisuustilanteessa näy.

- Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy, Suomen turvallisuustilanne mahdollisesti heikkenee entisestään. Venäjän suurvaltatavoitteet eivät katoa, mutta sen nykyhetkellä Ukrainaan sidotut tiedustelu- ja vaikuttamisresurssit vapautuvat käyttöön muualla, Supon päällikkö Juha Martelius kirjoittaa katsauksessa. Lisää aiheesta Juha Martelius: Iranin uhka voi pian näkyä ja kasvaa Suomessakin

Venäjä muodostaa keskeisimmän tiedustelu-uhkan Suomea vastaan. Venäjän tiedustelua kiinnostavat muun muassa Suomen ulkopolitiikka, Nato-jäsenyyden aiheuttamat muutokset, Suomen rajapolitiikka sekä kriittinen ja sotilaallinen infrastruktuuri.

- Suomen sijainti Venäjälle elintärkeän Itämeren ja jatkuvasti merkitystään kasvattavan arktisen alueen välissä takaa Venäjän pysyvän kiinnostuksen. Suomi kiinnostaa useita maita paitsi geostrategisen sijaintinsa myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen asemansa ja teknologisen osaamisensa vuoksi, Martelius kirjoittaa.

Supon katsaus laadittiin ennen viime viikkojen tapahtumia Lähi-idässä.

TEKNOLOGIARISKIEN vähentämiseen supo peräänkuuluttaa Suomelle kokonaan omia pilviratkaisuja. Supon mukaan olisi eduksi, jos kriittiset tietojärjestelmämme eivät olisi riippuvaisia muista valtioista.

- Kansallisen turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää arvioida, kuinka suuria riippuvuuksia ulkopuolisista palveluntarjoajista voimme hyväksyä. Kaikista kriittisimmän tiedon osalta pilvisiirtymä voi heikentää valtioiden itsemääräämisoikeutta digitaalisessa maailmassa, katsauksessa sanotaan.

Supon mukaan pilviratkaisuissa pitää arvioida tarkasti etenkin valtionhallinnon kriittisimmän tiedon osalta, jottei Suomen kansalliselle turvallisuudelle aiheudu tarpeettomia riskejä. Riskin muodostavia digitaalisia riippuvuuksia tulee Supon mukaan pyrkiä vähentämään.

Tekoälykehitys tarjoaa Supon mukaan epäystävällisille valtiollisille toimijoille työkaluja uudenlaiseen ja tehokkaampaan vaikuttamiseen.

Kielimallit ovat esimerkiksi helpottaneet huomattavasti mahdollisuuksia toteuttaa informaatiovaikuttamista tehokkaasti suomen kaltaisilla harvinaisilla kielillä.

- Heikolla tekoälylukutaidolla voi olla vaikutuksia kansallista turvallisuutta uhkaaviin ilmiöihin, jos esimerkiksi kielimallien kanssa käydyt keskustelut syventävät henkilön radikalisoitumista, katsauksessa sanotaan.

- Heikolla tekoälylukutaidolla voi olla vaikutuksia kansallista turvallisuutta uhkaaviin ilmiöihin, jos esimerkiksi kielimallien kanssa käydyt keskustelut syventävät henkilön radikalisoitumista, katsauksessa sanotaan.