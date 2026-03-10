Juha Martelius: Iranin uhka voi pian näkyä ja kasvaa Suomessakin

Viranomaisten on yhä tarkemmin seurattava Iranin intressejä täällä, sanoo suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius. Iranilaisia tai heitä tukevia ääriryhmiä yritetään paraikaa innostaa vaikuttamaan viholliseksi koettuja Nato-maita vastaan. Petri Korhonen Demokraatti

Tiistaina kansallisen turvallisuuden katsaustaan esitelleen suojelupoliisin mukaan sotatoimet Iranissa voivat heijastua kevään aikana Suomeenkin.

Supo on jo aiemmin varoittanut Iranin länsimaissa tekemästä pakolaisvakoilusta eli omien kansalaistensa urkkimisesta.

Nyt Yhdysvaltain sotatoimien kohteena oleva Iran on tehnyt ohjusiskuja Nato-maidenkin alueilla tai niiden kautta, ja tämä lisää välillistä riskiä Suomenkin suuntaan. Olemme heidän näkökulmastaan osa sallittuja länsimaisia iskukohteita.

– Terrorismi on ollut Iranin johdon työvälineitä, supon päällikkö Juha Martelius sanoi katsauksen esittelyssä.

IRANIN JOHTO tietää Marteliuksen mukaan olevansa eliminointiuhan kohteena, joten sillä ei ole poliittisestikaan paljon hävittävää.

– Iranilla on suuri motivaatio inspiroida ja tukea vakaviakin terrorihankkeita länsimaissa, Martelius sanoo. Lisää aiheesta Supo: Terrorismin uhka on ennallaan – teknologiariippuvuus alkaa olla riski

Päämaalina ovat tietysti Yhdysvaltain ja Israelin sekä heidän suorien tukijoidensa toiminnot, mutta näihin iskiessään Iranilla ei liene erityisiä tarpeita pyrkiä välttämään oheisvahinkoja.

VASTATOIMENA tällekin uhalle Supon pitää Marteliuksen mielestä jatkossakin vahvistaa omaa ulkomaantiedusteluaan ja signaalitiedustelua.

Suojelupoliisi aloitti maaliskuussa näkyvän rekrytointikampanjan uusien henkilötiedustelijoiden värväämiseksi. Virasto haluaa palvelukseensa muun muassa farsin kaltaisten eksoottisten kielten tuntijoita, joita voidaan lähettää tiedustelutehtäviin jopa ulkomaille.

Hakijoilta kaksoiskansalaisuuskaan ole este.

TÄHÄN ASTI Suomea on suojellut pahantahtoiselta valtiolliselta vaikuttamiselta muun muassa eksoottinen kieli. Tämä muuri on Marteliuksen mielestä jo tekoälyohjelmien avulla murtumassa.

Marteliuksen mielestä valtion olisi hyvä myös pohtia, pitäisikö Suomelle laatia kokonaan oma kognitiivisen turvallisuuden ohjelmansa. Siinä voisi laatia pelisääntöjä paitsi varautumiselle ja torjunnan opettamiselle, myös kotimaisen tärkeän datan paremmalle suojaamiselle.