Supo varoittaa: Venäjä on hyödyntänyt heikosti suojattuja kotireitittimiä kybervakoiluun

Suojelupoliisi (supo) ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittavat suomalaisia Venäjän tavasta hyödyntää heikosti suojattuja kotireitittimiä kybervakoilussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi supo tiedotteessa keskiviikkona. Supo ja Kyberturvallisuuskeskus osallistuivat Yhdysvaltojen FBI:n johtamaan operaatioon, joka onnistui häiritsemään Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n kybervakoilutoimintaa.

Operaatiolla estettiin GRU:ta käyttämästä murretuista verkkolaitteista koostuvaa maailmanlaajuista kybervakoiluverkostoa.

KANSAINVÄLINEN operaatio kohdistui GRU:n murtamiin TP-Linkin reitittimiin, joista ei ole korjattu tiettyä haavoittuvuutta.

Kyseinen haavoittuvuus salli hyökkääjän paljastaa laitteesta salasanoja ja siten kaapata laitteen. GRU on esimerkiksi käyttänyt murrettuja verkkolaitteita käyttäjien vakoiluun muuttamalla laitteiden nimipalveluasetuksia.

Supon mukaan GRU oli kiinnostunut erityisesti sotilaallista toimintaa, valtionhallintoa ja kriittistä infrastruktuuria koskevasta salassa pidettävästä tiedosta.

Viranomaiset ovat tiedottaneet ”riskireititinten” omistajia ja puhdistaneet ne laitteet, joille GRU:lla oli kyky murtautua. Lisäksi viranomaiset ovat estäneet GRU:n pääsyn laitteille yhteistyössä laitteiden omistajien kanssa.

SUPON mukaan Venäjän tiedustelupalvelut aiheuttavat Suomelle jatkuvan ja pitkäkestoisen tiedustelu- ja kyberuhan. Yhden laiteverkoston hajottaminen ei supon mukaan poista uhkaa.

Viranomaiset varoittavat tiedotteessa, että Venäjä käyttää tiedonhankintaan heikosti suojattuja verkkolaitteita ympäri maailmaa. Laitteiden omistajia ja tietoturva-asiantuntijoita kannustetaan suojautumaan verkkovakoilulta.

Viranomaiset sanovat, että esimerkiksi laitteet, sovellukset ja ohjelmistot on hyvä pitää ajan tasalla. Myös päivitykset kannattaa asentaa säännöllisesti.