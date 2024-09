Supon mukaan terrorismin uhka on Suomessa ennallaan – tuore tutkinta ei ole vaikuttanut arvioon

Suojelupoliisista (supo) kerrotaan STT:lle, että terrorismin uhka on Suomessa ennallaan. Asiaan ei ole vaikuttanut tuoreeltaan julki tullut tutkinta, jossa keskusrikospoliisi (KRP) epäilee kolmea miestä radikaali-islamistisen kansainvälisen terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ryhmän epäillään kytkeytyvän äärijärjestö Isisiin. Tutkinta lähti liikkeelle supon KRP:lle jakamasta tiedosta, mutta supo ei kommentoi rooliaan tai KRP:n tutkintaa tämän tarkemmin. Miehet vangittiin viime viikon perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa epäiltyinä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.

Suojelupoliisin mukaan terrorismin tilannekuva Suomessa noudattaa edelleen supon viime keväänä julkaisemaa uhka-arviota, jossa terrorismin uhka oli neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut.

- Se tarkoittaa, että Suomessa on tunnistettu henkilöitä, joilla todennäköisesti on motivaatio ja kyky tehdä väkivaltainen teko. Vakavin uhka nousee tällä hetkellä äärioikeistolaisen ja radikaali-islamistisen toiminnan piiristä, supon viestinnästä kerrotaan sähköpostitse annetussa vastauksessa.

HELSINGISSÄ viime viikolla vangittuja miehiä epäillään radikaali-islamismiin kytkeytyvästä toiminnasta, mutta epäiltyjen rikosten tarkemmista yksityiskohdista ei ole kerrottu julkisuuteen.

- Suomessa merkittävimmän radikaali-islamistisen terrorismin uhkan muodostavat ideologiasta inspiroituneet yksittäiset radikalisoituneet henkilöt tai pienryhmät. Radikaali-islamistiseen ideologiaan liittyvät terrori-iskut tehdään todennäköisimmin yksinkertaisin menetelmin, ja ne kohdistuvat siviiliväestöön tai viranomaisiin julkisilla paikoilla. Suomessa radikaali-islamistinen terrorismi on pääosin tukitoimintaa, kuten rahoittamista ja propagandan levittämistä verkossa, supo kertoo.

Epäillyt eivät ole Suomen kansalaisia. KRP:ltä kerrottiin STT:lle maanantaina, että tutkinnan perusteella Suomeen ei ole kohdistunut terrori-iskun uhkaa. Lisää aiheesta Supo: Terrorismin uhka Suomessa on yhä tasolla kaksi

Viime viikoilla vangituista miehistä ainakin yhdellä on kaukasialaiset sukujuuret ja hän on oleskellut Ingushiassa, käy ilmi aiemman suomalaisen oikeusjutun asiakirjoista. Ingushia on yksi Pohjois-Kaukasian muslimienemmistöisistä tasavalloista Venäjällä. Alueella on toiminut Isisin soluja.

JIHADISTISEN terrorismin nouseva ilmiö on niin kutsuttu Isisin Khorasanin provinssi (ISKP tai Isis-K), joka on Isisin Afganistanin ja Pakistanin alueellinen siipi.

Ryhmän kansainvälisessä toiminnassa korostuvat etenkin keskiaasialaiset ja kaukasuslaiset radikaali-islamistit, supo kertoo. Suomi ei suojelupoliisin mukaan todennäköisesti ole ensisijainen kohde järjestölle.

- ISKP tuottaa aktiivisesti lännen vastaisiin iskuihin kannustavaa propagandaa. Järjestö on Isilin (Isis) yleisen linjan mukaisesti kannustanut iskuihin, joiden kohteena ovat juutalaiset, kristityt ja uskontoja symboloivat kohteet, supolta kerrotaan.

KRP ei ole kertonut, epäileekö se Helsingissä vangittujen miesten kytkeytyvän nimenomaan Isis-K:hon.

SUPO arvelee, että vankiloista vapautuvat sekä konfliktialueelta palanneet Isis-kannattajat vahvistavat todennäköisesti Euroopan radikaali-islamistisia verkostoja lähivuosina.

Länsimaihin kohdistuvan radikaali-islamistisen terrori-iskun uhka on voimistunut viime vuosina Euroopassa. Kuluvana vuonna eri maissa on tehty pidätyksiä iskuhankkeista, joiden katsotaan liittyvän Isisiin. Supon mukaan terroristijärjestöt hyödyntävät Israelin ja Hamasin sotaa sekä jännittynyttä Lähi-idän tilannetta propagandassaan ja kehottavat kannattajiaan iskuihin länsimaissa.

- Supo seuraa Euroopan tilannetta ja tapahtumien mahdollisia heijastevaikutuksia Suomeen tiiviisti. Euroopan tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut Suomen terrorismin uhkatasoon. Vaikka terroristinen toiminta ja verkostot ovat tyypillisesti valtioiden rajat ylittäviä, on jokaisen maan tilanne omanlaisensa eikä toisen maan tilanne ole suoraan verrattavissa johonkin toiseen maahan, STT:lle kerrotaan.

Lassi Lapintie/STT